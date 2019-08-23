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كُتّاب وآراء
انفجار قنينة "دوليو" ترسل 4 أطفال إلى المشفى
علم لدى السلطات المحلية بإقليم تنغير أن أربعة أطفال أصيبوا بحروق خطيرة، في حادث انفجار قنينة "الدوليو"، بعد قيامهم بحرق بعض "الأزبال"، بقصر عمار الواقعة بالنفوذ الترابي لجماعة ألنيف.
وذكرت المصادر ذاتها، في اتصال بهسبريس، أن الأطفال الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 و12 سنة، تعرضوا لحروق بليغة نتيجة انفجار قنينة "الدوليو" في وجوههم، والتي كانت وسط الأزبال التي قاموا بإحراقها.
وأضافت المصادر أن الأطفال المعنيين، وهم "ب.ب" و" ي.ب"، و"ر.ا" و"م.ا"، نقلوا على وجه السرعة إلى المستوصف المحلي بجماعة ألنيف الذي لا يتوفر على التجهيزات الطبية الكفيلة بتقديم العلاجات الضرورية لهم؛ وهو ما أدى إلى نقلهم مرة أخرى إلى المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية.
وعلى إثر هذا الحادث، حلت عناصر الدرك الملكي بعين المكان، حيث عاينت المكان الذي جرى إحراق النفايات فيه من قبل الأطفال الضحايا واستمعت إلى بعض الشهود من أجل جمع المعطيات اللازمة ومعرفة ظروف وقوع الحادث.