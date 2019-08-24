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الرئيسية | حوادث | حريق مهول يلتهم واحة آيت منصور قرب تافراوت

حريق مهول يلتهم واحة آيت منصور قرب تافراوت

حريق مهول يلتهم واحة آيت منصور قرب تافراوت
مصطفى البكار
الجمعة 23 غشت 2019 - 23:30

شب حريق مهول، مساء اليوم الجمعة، بواحة آيت منصور الواقعة بجماعة أفلا إغير، دائرة تافراوت إقليم تزنيت.

وحسب المعطيات الأولية المتوفرة لجريدة هسبريس، فقد سجل الحريق خسائر فادحة حددت في احتراق العشرات من أشجار النخيل وسيارة خفيفة، فضلا عن اقتراب ألسنة اللهب من بعض المنازل المحيطة بواحة آيت منصور.

وخلف الحادث، الذي ما زالت تجهل أسبابه إلى حدود الساعة، هلعا كبيرا وسط ساكنة المنطقة، التي سارعت بإخراج الوثائق والأثاث وقنينات الغاز من منازلها مخافة احتراق تلك الوثائق والأثاث أو انفجار القنينات.

وما زالت عناصر الوقاية المدنية تواصل في هذه الأثناء عملية إخماد النيران، التي أتت على مساحة مهمة من واحة آيت منصور، في الوقت الذي حلت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية بالمنطقة من أجل معاينة الحادث وفتح تحقيق معمق لتحديد ظروف وملابسات وقوع هذا الحريق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - rachid الجمعة 23 غشت 2019 - 23:24
واحة سياحية بامنياز وسكان روعة في الضيافة والترحيب. متمنياتنا للمعنيين الحفاظ على بلادنا الجميلة. نسأل ألله اللطف
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2 - ابو اسحاق الجمعة 23 غشت 2019 - 23:28
كأحد أبناء الواحة ،العمل إجرامي ومتعمد، ولي كل الثقة في الدرك الملكي في اكتشاف الجناة وتقديمهم للعدالة.
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3 - تافراوتي الجمعة 23 غشت 2019 - 23:57
الحريق جاء مع اكتضاض المنطقة بالزوار والسياح لكثرة المواسم والمهرجانات الموسيقية ، اتمنى من ابناء المنطقة في تافراوت والمداشر المجاورة إلغاء كل انواع هذه المهرجانات لانها لا تجلب سوى المشاكل لمنطقة تافراوت ، البلدة محافظة وسكانها اخلاقهم لازالت ثابتة وراقية ولا نريد من هب ودب ان يأتي هنا للعبث بمنطقتنا واثارة المشاكل ، هذا الحريق ليس بريء فربما متعمد او وربما ناتج عن تهور من احد الزوار ، فاغلب المغاربة عندما يتناولون الطعام لا ينظفون مكانهم ولا يطفؤوا النار ، اتمنى ان تصل رسالتي للمسؤولين ، اتركوا تافراوت هادئة ومسالمة لا نريد زوار ولا مشاكل ولا مهرجانات. من يريد الصخب والموسيقى والأضواء فالمدينة هي المكان الملائم لكم ليس باديتنا ومنطقتنا.
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4 - وحوش ومجرمون في حق الطبيعة السبت 24 غشت 2019 - 00:02
المتنفس الوحيد والجميل لسكان المنطقة يحترق، بعد ان اصبح بعض الغرباء والبعيدون عن المنطقة ياتون الى هده الواحة فقدت الكتير من جمالها بسبب طيشهم وهمجيتهم.
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