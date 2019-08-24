حريق مهول يلتهم واحة آيت منصور قرب تافراوت

مصطفى البكار

شب حريق مهول، مساء اليوم الجمعة، بواحة آيت منصور الواقعة بجماعة أفلا إغير، دائرة تافراوت إقليم تزنيت.

وحسب المعطيات الأولية المتوفرة لجريدة هسبريس، فقد سجل الحريق خسائر فادحة حددت في احتراق العشرات من أشجار النخيل وسيارة خفيفة، فضلا عن اقتراب ألسنة اللهب من بعض المنازل المحيطة بواحة آيت منصور.

وخلف الحادث، الذي ما زالت تجهل أسبابه إلى حدود الساعة، هلعا كبيرا وسط ساكنة المنطقة، التي سارعت بإخراج الوثائق والأثاث وقنينات الغاز من منازلها مخافة احتراق تلك الوثائق والأثاث أو انفجار القنينات.

وما زالت عناصر الوقاية المدنية تواصل في هذه الأثناء عملية إخماد النيران، التي أتت على مساحة مهمة من واحة آيت منصور، في الوقت الذي حلت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية بالمنطقة من أجل معاينة الحادث وفتح تحقيق معمق لتحديد ظروف وملابسات وقوع هذا الحريق.