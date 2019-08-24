شرطي يستخدم السلاح لتوقيف جانح بمدينة فاس

هسبريس من الرباط

اضطر شرطي يعمل بالوحدة االمتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن فاس، صباح اليوم، لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، كان في حالة تلبس بمحاولة اقتراف عملية سرقة بالعنف، كما عرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه، البالغ من العمر 26 سنة، قد حاول تعريض أحد الأشخاص للسرقة بالعنف مباشرة بعد سحبه لمبلغ مالي من الشباك الأوتوماتيكي لوكالة بنكية، قبل أن يبدي مقاومة عنيفة في مواجهة دورية الشرطة التي تدخلت لتوقيفه وحماية الضحية، غير أنه رفض الامتثال مستعملا سكينا من الحجم الكبير، وهو ما اضطر أحد عناصر دورية الشرطة لإطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء وتصويب رصاصتين أصابتا الأطراف السفلى للمشتبه فيه.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة الطبية بالمستشفى، بينما تم فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.