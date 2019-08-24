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الرئيسية | حوادث | شرطي يستخدم السلاح لتوقيف جانح بمدينة فاس

شرطي يستخدم السلاح لتوقيف جانح بمدينة فاس

شرطي يستخدم السلاح لتوقيف جانح بمدينة فاس
هسبريس من الرباط
السبت 24 غشت 2019 - 14:05

اضطر شرطي يعمل بالوحدة االمتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن فاس، صباح اليوم، لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، كان في حالة تلبس بمحاولة اقتراف عملية سرقة بالعنف، كما عرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه، البالغ من العمر 26 سنة، قد حاول تعريض أحد الأشخاص للسرقة بالعنف مباشرة بعد سحبه لمبلغ مالي من الشباك الأوتوماتيكي لوكالة بنكية، قبل أن يبدي مقاومة عنيفة في مواجهة دورية الشرطة التي تدخلت لتوقيفه وحماية الضحية، غير أنه رفض الامتثال مستعملا سكينا من الحجم الكبير، وهو ما اضطر أحد عناصر دورية الشرطة لإطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء وتصويب رصاصتين أصابتا الأطراف السفلى للمشتبه فيه.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة الطبية بالمستشفى، بينما تم فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - bouthirit السبت 24 غشت 2019 - 14:15
اتمنى الا يتردد رجال الامن مند اليوم في اطلاق رصاص عن كل ما يحمل السلاح اولا يريد الامتتال لاوامر الشرطة . لان المغرب اصبح وشيك على انفلاات امني حقيقي .
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40
2 - Hassan Sima السبت 24 غشت 2019 - 14:16
عندو الزهـر أنه في بلاد فيهـا الديموقراطية أگثر من الولايات المتحدة الأمريگية التي لا ترحم من يتجرأ على شرطتهـا لگان في خبر گان
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30
3 - محارب سابق السبت 24 غشت 2019 - 14:21
الوضع الامني بالبلاد أصبح خطيرا على سلامة و امن المواطنين بحيث اننا أصبحنا لا يمر يوم الا و نسمع ان استخدام الشرطة لاسلحتها النارية في مواجهة المجرمين المدججين بالأسلحة البيضاء أو بالكلاب الشرسة. و هنا اقول بأن المقاربة الأمنية أصبحت متجاوزة و يجب البحث عن الحلول ااجدرية لهذا الوضع الشاد. الذي لا يبشر بالخير.
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24
4 - Mosi السبت 24 غشت 2019 - 14:24
الله يعطيه الصحة للشرطي الذي اطلق عليه الرصاص..
اي وسيلة تستعملها الشرطة لكبح المجرمين فهي مرحب بها دون شك.
هنا في ظهر المهراز قرب الجامعة هناك شخصين لا يتركاننا ننام..دائما الهرج و المرج و الألفاض النابية في الثالثة صباحا...وبأئعي الحشيش منتشرين في كل مكان...نتمنى التفاتة من ولاية امن فاس لهذا الحي المنعزل و المهمل امنيا....
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27
5 - مواطن غيور. الرصاصة السبت 24 غشت 2019 - 14:29
السلام عليكم.
على السيد الحموشي مشكورا إعادة النظر في ضوابط استعمال السلاح الناري في بلادنا، بعدم تضييع الرصاصة التحديرية!
شاهدت مؤخرا شريطا وثائقيا للشرطة الامريكية، في رمشة عين هاجم المجرم الشرطي، فلو استعمل رصاصة تحديرية كما هو معمول هنا، لكان في خبر كان.
نعم، اعطائه تحدير شفوي لثلاث مرات، إن لم يستجب فدنبه على جنبه كما يقول المصريون.
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17
6 - مغربي السبت 24 غشت 2019 - 14:30
تحية لرجال الشرطة الساهرين على أمن المواطنين والوطن من هؤلاء المجرمين قطاع الطرق وكل مجرم من دوي السابق لم يستفد من السجن إلا كيفة ومهارة في الإجرام .رجال الشرطة يعملون كل جهد ويخاطرون بأنفسهم مع هؤلاء وفي الأخير تراهم في حلة جديدة وبتقنية أكثر. اللهم احفظ هدا البلد واحفظ كل من يسهر على أمنه.
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15
7 - مغربي حر السبت 24 غشت 2019 - 14:33
تحياتي لرجال الشرطة الشجعان . اتمنى انا ياخذ كول رجال الشرطة الدرس من هذا الشرطي الذي اصب هذا المجرم . وان لا يتردد في معقبات المجرمين في عين المكان . عوض المحاكم التي لا تعرف سؤ العفو والتخفيف من العقوبات وانتشار والرشوة التي استفحلت . وهكذا يضيع حق الناس .
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14
8 - عبده/ الرباط السبت 24 غشت 2019 - 14:37
ليس هناك اي نص قانوني يلزم الشرطي باطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء لترهيب المجرم قبل اطلاق النار عليه مباشرة.. فربما اثناء هذه العملية يباغث المجرم ذلك ااشرطي بطعنة بواسطة السكين او السيف الذي يحمله...فما دام المجرم يلوح بالسلاح الابيض الذي يوجد بين يديه من اجل استعماله ضد رجال الشرطة فيجب التعامل معه بجدية و بسرعة فالتحذير يجب ان يكون شفويا يعقبه اطلاق النار على اطرافه السفلى و لو ادى الامر الى الوفاة فذلك يعتبر دفاعا شرعيا
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