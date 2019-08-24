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كُتّاب وآراء
شرطي يستخدم السلاح لتوقيف جانح بمدينة فاس
اضطر شرطي يعمل بالوحدة االمتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن فاس، صباح اليوم، لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، كان في حالة تلبس بمحاولة اقتراف عملية سرقة بالعنف، كما عرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه، البالغ من العمر 26 سنة، قد حاول تعريض أحد الأشخاص للسرقة بالعنف مباشرة بعد سحبه لمبلغ مالي من الشباك الأوتوماتيكي لوكالة بنكية، قبل أن يبدي مقاومة عنيفة في مواجهة دورية الشرطة التي تدخلت لتوقيفه وحماية الضحية، غير أنه رفض الامتثال مستعملا سكينا من الحجم الكبير، وهو ما اضطر أحد عناصر دورية الشرطة لإطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء وتصويب رصاصتين أصابتا الأطراف السفلى للمشتبه فيه.
وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة الطبية بالمستشفى، بينما تم فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
اي وسيلة تستعملها الشرطة لكبح المجرمين فهي مرحب بها دون شك.
هنا في ظهر المهراز قرب الجامعة هناك شخصين لا يتركاننا ننام..دائما الهرج و المرج و الألفاض النابية في الثالثة صباحا...وبأئعي الحشيش منتشرين في كل مكان...نتمنى التفاتة من ولاية امن فاس لهذا الحي المنعزل و المهمل امنيا....
على السيد الحموشي مشكورا إعادة النظر في ضوابط استعمال السلاح الناري في بلادنا، بعدم تضييع الرصاصة التحديرية!
شاهدت مؤخرا شريطا وثائقيا للشرطة الامريكية، في رمشة عين هاجم المجرم الشرطي، فلو استعمل رصاصة تحديرية كما هو معمول هنا، لكان في خبر كان.
نعم، اعطائه تحدير شفوي لثلاث مرات، إن لم يستجب فدنبه على جنبه كما يقول المصريون.