الاحتجاز والتهديد يجران ثلاثينيا إلى قضاء ابن جرير

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الشرطة بمدينة ابن جرير، صباح اليوم، من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الابيض والاحتجاز والتهديد.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه بعد اعتدائه جسديا بواسطة أداة حادة على شقيقه البالغ من العمر 60 سنة، متسببا له في حرج بليغ، غير أنه رفض الامتثال وتحصن بمنزله وهو في حالة سكر متقدمة ويحمل سكينا، كما عمد لاحتجاز وتهديد زوجته ورضيعته في محاولة لتفادي عملية الضبط والتوقيف.

وأضاف المصدر ذاته أن الإجراءات الأمنية الوقائية المعتمدة أسفرت عن توقيف المشتبه فيه وتفادي إصابة الزوجة والرضيعة بأي أذى، مشيرا إلى أنه تم حجز السلاح الأبيض الذي كان بحوزة المعني بالأمر الذي تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.