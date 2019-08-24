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الرئيسية | حوادث | درك تاونات يسقط شخصين من "قطاع الطرق"

درك تاونات يسقط شخصين من "قطاع الطرق"

درك تاونات يسقط شخصين من "قطاع الطرق"
رشيد الكويرتي من فاس
السبت 24 غشت 2019 - 20:30

تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتاونات، أمس، من توقيف شخصين، ينحدران من حي الكلسة الحايلة بالمدينة ذاتها، يشتبه في مشاركتهما في مهاجمة سيارة خفيفة، الأربعاء الماضي، باستعمال الحجارة قرب قنطرة "أسكار" المقامة على طريق الوحدة.

يأتي هذا بعد أن نجحت عناصر الدرك الملكي، في وقت سابق، في توقيف شابين آخرين، ينحدران من مركز بوهودة، متهمين بالمشاركة في ارتكاب هذا الحادث، ويتابعان في حالة اعتقال احتياطي، على ذمة هذه القضية، بسجن بوركايز بفاس.

وكان تنفيذ هذا الهجوم، الذي استهدف سيارة أحد المغاربة المقيمين بالخارج، أدى إلى تهشيم زجاجها الواقي الأمامي، دون أن يخلف إصابات في صفوف الركاب، وجلهم نساء كن متوجهات رفقة قريبهم السائق على متن هذه المركبة المرقمة بالخارج لحضور عرس بالمنطقة.

يشار إلى أن المشاركين في تنفيذ هذا الاعتداء اعترضوا سبيل السيارة المذكورة قبل أن يتمكن سائقها من الإفلات من قبضتهم والتوجه صوب مقر مصالح الدرك الملكي بتاونات، التي سارعت إلى تمشيط المنطقة، لتلقي القبض، غير بعيد عن مكان الحادث، على المشتبه الأول الذي كان يتحوز دراجة ثلاثية العجلات تم تسخيرها لقطع الطريق.

وبينما تم وضع الشخصين الموقوفين، وهما في عقدهما الثالث، رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، لازال البحث جاريا عن شخص خامس يشتبه في مشاركته في تنفيذ الاعتداء المذكور.ax

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