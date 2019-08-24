مقتل قاصر يحول حفل زفاف إلى مأتم بتاونات

رشيد الكويرتي من فاس

لقي قاصر، يبلغ من العمر 16 سنة، مصرعه صباح اليوم السبت، في طريق نقله إلى المستشفى بعد تلقيه طعنة قاتلة على مستوى القلب باستعمال سلاح أبيض، وذلك خلال حضوره حفل زفاف بدوار خميس أمزري، التابع لجماعة سيدي الحاج امحمد بإقليم تاونات.

ووفق ما أوردته مصادر هسبريس فإن هذه الجريمة، التي حولت هذا العرس إلى مأتم، جاءت بعد خلاف بين الضحية، الذي تقيم عائلته بمدينة فاس وتنحدر من المنطقة، و4 شبان آخرين ينحدرون من دوار تيت افراح المجاور، حول مكان للجلوس لمتابعة حفل الزفاف.

وتمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لغفساي، وفق المصادر ذاتها، من توقيف المشتبه الرئيسي في ارتكابه هذه الجريمة، والبالغ من العمر 20 سنة، إلى جانب توقيف الشبان الثلاثة الآخرين الذين كانوا برفقته.

وبينما تم إخضاع الموقوفين الأربعة، على ذمة هذه الجريمة، رهن تدابير الحراسة النظرية لأجل البحث، تم توجيه جثة الهالك، الذي كان يشتغل قيد حياته خياطا تقليديا، نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي.