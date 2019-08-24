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الرئيسية | حوادث | ‪ خرجة استجمام تنتهي بغرق طفلين ناحية اشتوكة‬

‪ خرجة استجمام تنتهي بغرق طفلين ناحية اشتوكة‬

‪ خرجة استجمام تنتهي بغرق طفلين ناحية اشتوكة‬
هسبريس من اشتوكة آيت باها
السبت 24 غشت 2019 - 18:40

لقي طفلان شقيقان مصرعهما غرقا زوال اليوم السبت، وذلك بوادي "تكوشت"، الواقع ضمن النفوذ الترابي للجماعة الترابية أوكنز، بالدائرة الجبلية لاشتوكة آيت باها.

ووفق ما أوردته مصادر هسبريس فإن المفارقيْن للحياة كانا في خرجة استجمام رفقة أفراد من عائلتهما، قبل أن يلقيا مصرعهما غرقا وسط بركة مائية وسط الوادي.

ووفق المصادر ذاتها فإن الضحيّتين يتحدّران من مدينة الدار البيضاء، وكانا بمعية أسرتهما في زيارة لأقاربهما بمنطقة "تن منصور"، التابعة للجماعة الترابية إنشادن، حيث قصدا وادي "تكوشت" للاستجمام.

وتمكّن حاضرون بالمكان، إلى جانب السلطات المحلية بقيادة تنالت، من انتشال جثّتي الطفليْن، ليتم توجيههما إلى مستودع الأموات، فيما فتحت المصالح الدركية تحقيقا في ظروف وملابسات غرقهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - عزيز بداوي السبت 24 غشت 2019 - 18:55
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يصبر الأهل ديالهم،
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9
2 - سعيد السبت 24 غشت 2019 - 19:11
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم ارحمهم يارابي واسكنهم الجنة وصبر أهلهم وأسرهم يارابي
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6
3 - الحدر واجب السبت 24 غشت 2019 - 19:17
بداية من النصف الاخير من شهر غشت والاسبوع الاخير منه حرارة مفرطة في كل المناطق الجنوبية والشرقية والمدن الداخلية لا سيما المناطق الجبلية ما يجعل من السباحة والاستجمام بالامر الخطير سواء في البحار او الوديان او الانهار او حتئ في البحيرات لدا وجب الحدر واخد كامل الاحتياطات اللازمة ان امكن بوجود حراسة علئ هاته الاماكن والا فان الابتعاد عن السباحة بهاته الاماكن يبقئ السبيل الوحيد والاوحد للنجاة ادن فالحدر واجب .
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4 - سلمى السبت 24 غشت 2019 - 19:25
يا لطيف انا لله وانا اليه راجعون الله يصبر واليديهوم قاصحة.
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1
5 - Abrams السبت 24 غشت 2019 - 19:39
إن لله وإنا إليه راجعون البقاء لله عظم الله أجركم في المصاب الجلل و تغمضهم الله بواسع رحمته
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