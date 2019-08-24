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خرجة استجمام تنتهي بغرق طفلين ناحية اشتوكة
لقي طفلان شقيقان مصرعهما غرقا زوال اليوم السبت، وذلك بوادي "تكوشت"، الواقع ضمن النفوذ الترابي للجماعة الترابية أوكنز، بالدائرة الجبلية لاشتوكة آيت باها.
ووفق ما أوردته مصادر هسبريس فإن المفارقيْن للحياة كانا في خرجة استجمام رفقة أفراد من عائلتهما، قبل أن يلقيا مصرعهما غرقا وسط بركة مائية وسط الوادي.
ووفق المصادر ذاتها فإن الضحيّتين يتحدّران من مدينة الدار البيضاء، وكانا بمعية أسرتهما في زيارة لأقاربهما بمنطقة "تن منصور"، التابعة للجماعة الترابية إنشادن، حيث قصدا وادي "تكوشت" للاستجمام.
وتمكّن حاضرون بالمكان، إلى جانب السلطات المحلية بقيادة تنالت، من انتشال جثّتي الطفليْن، ليتم توجيههما إلى مستودع الأموات، فيما فتحت المصالح الدركية تحقيقا في ظروف وملابسات غرقهما.