24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2106:5313:3517:0920:0721:26
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. "أم الربيع" ينهي حياة تلميذ قاصر نواحي البروج (5.00)

  2. براهمة: المغرب يقف على حافة "السكتة الدماغية" (5.00)

  3. "حُكم دولة القرون الوسطى" .. عبارة أفقدت اليازغي منصبه السّامي (5.00)

  4. نشطاء حزب "الحب العالمي" ينشدون حل مشاكل المغرب والإنسانية (5.00)

  5. الودغيري: أقوال الصمدي "صفعة" .. الحكومة متواطئة مع الفرنكفونية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | كلب مسعور ينهي حياة ستيني قرب سيدي سليمان

كلب مسعور ينهي حياة ستيني قرب سيدي سليمان

كلب مسعور ينهي حياة ستيني قرب سيدي سليمان
فؤاد طباق من سيدي سليمان
الأحد 25 غشت 2019 - 07:40

لفظ رجل في عقده السادس أنفاسه الأخيرة بمستشفى الإدريسي بالقنيطرة، الذي نقل إليه في حالة صحية حرجة بعدما عضه كلب مسعور بدوار جيلالات أولاد عبد الله بجماعة الصفافعة بإقليم سيدي سليمان.

وكان "ب، م"، وهو موظف متقاعد بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، عائدا إلى بيته بالدوار سالف الذكر، يوم السبت 29 يونيو الماضي، فهاجمه كلب هائج، عضه في إبهام يده اليمنى، متسببا له في جرح غائر، وهو ما دفعه إلى التوجه بتاريخ 1 يوليوز إلى المركز الصحي الجماعي للصفافعة لأخذ لقاح ضد داء السعار، قبل أن يأخذ لقاحا ثانيا يوم 8 يوليوز، وثالثا يوم 23 من الشهر ذاته.

غير أن هذه اللقاحات كلها، التي أخذها الرجل في المركز الصحي الجماعي، لم تنفع مع فيروس السعار الذي أصيب به، حيث ارتفعت درجة حرارته، وهو ما استدعى نقله على عجل إلى مستشفى الإدريسي بالقنيطرة، الذي فارق به الحياة بعد نحو 55 يوما من تعرضه لعضة الكلب، وستنقل جثته إلى الدار البيضاء من أجل إخضاعها للتشريح الطبي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.