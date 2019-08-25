جثة مجهولة الهوية تستنفر مصالح الدرك بكيسر

إبراهيم الحافظون من سطات

أفادت مصادر هسبريس أن عناصر الدرك الملكي، التابعة للمركز الترابي كيسر سرية سطات، انتقلت، السبت، مرفوقة بممثل السلطة المحلية، إلى ضواحي منطقة أولاد الصغير بإقليم سطات، بعدما تناهى إلى علمها خبر العثور على جثة رجل مجهول الهوية.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الضابطة القضائية قامت بمعاينة جثة الهالك، وقدّرت سنه بحوالي 40 سنة، بعد أن لم تعثر على ما يثبت هويته، مشيرة إلى أنه تم نقل الجثة عبر سيارة إسعاف تابعة للخدمات الاجتماعية لجماعة أولاد الصغير نحو قسم الأموات بسطات.

وانتقلت عناصر التشخيص القضائي، التابعة للدرك الملكي بسرية سطات، وكذا أفراد من الشرطة التقنية والعلمية، إلى مستودع الأموات بسطات لأخذ بصمات المعني بالأمر قصد الاعتماد عليها في تحديد هويته.

وأعطت النيابة العامّة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات تعليماتها لعناصر الدرك الملكي بفتح بحث قضائي تمهيدي في الموضوع، وانتظار نتائج التشريح الطبي للجثة لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، مع إشعار ممثل الحق العام بكل مستجدّ في هذه القضية.