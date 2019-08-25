24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2106:5313:3517:0920:0721:26
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. "أم الربيع" ينهي حياة تلميذ قاصر نواحي البروج (5.00)

  2. "حُكم دولة القرون الوسطى" .. عبارة أفقدت اليازغي منصبه السّامي (5.00)

  3. حافلات ألزا الجديدة في الرباط تُقصي سلا وتُخطئ كتابة الأمازيغية‎ (5.00)

  4. خطوة الزفزافي ورفاقه بإسقاط الجنسية تعقّد حل ملف "حراك الريف" (3.29)

  5. الزهار ينادي بتطوير العمليات الفدائية ضد الاحتلال (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | درك جماعة القصيبة يحجز كمية "كيف" و"طابا"

درك جماعة القصيبة يحجز كمية "كيف" و"طابا"

درك جماعة القصيبة يحجز كمية "كيف" و"طابا"
حميد رزقي
الأحد 25 غشت 2019 - 13:10

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي القصيبة من إيقاف شاب وحجز كمية من سنابل "الكيف" و"طابا" بدوار آيت علي بجماعة القصيبة بإقليم بني ملال.

وذكرت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس الالكترونية أن العملية، التي تمت بتنسيق مع درك قصبة تادلة، أسفرت عن اعتقال ثلاثيني له سوابق عدلية، ويعتبر "الذراع اليمنى" للمتهم الرئيسي بترويج الممنوعات، الملقب بـ"جحى"، والذي تمكن من الفرار مستغلا تضاريس المنطقة.

ووصفت المصادر ذاتها كمية "الكيف" و"طابا"، التي تم حجزها بالمهمة، مشيرة إلى أنها كانت في طريقها إلى التسويق بأوساط شباب القصيبة لولا يقظة الدرك.

وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي القصيبة وقصبة تادلة قد فككت مؤخرا، بتنسيق مع القيادة الإقليمية للدرك ببني ملال، معملا سريا لتقطير "الماحيا"، وأوقفت أربعة أشخاص، ضمنهم المتهم الرئيسي، بشبهة ترويج وتسويق مسكر "الماحيا" بضفاف نهر أم الربيع على الحدود بين جماعة القصيبة وقصبة تادلة بدائرة آيت ويرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.