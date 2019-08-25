درك جماعة القصيبة يحجز كمية "كيف" و"طابا"

حميد رزقي

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي القصيبة من إيقاف شاب وحجز كمية من سنابل "الكيف" و"طابا" بدوار آيت علي بجماعة القصيبة بإقليم بني ملال.

وذكرت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس الالكترونية أن العملية، التي تمت بتنسيق مع درك قصبة تادلة، أسفرت عن اعتقال ثلاثيني له سوابق عدلية، ويعتبر "الذراع اليمنى" للمتهم الرئيسي بترويج الممنوعات، الملقب بـ"جحى"، والذي تمكن من الفرار مستغلا تضاريس المنطقة.

ووصفت المصادر ذاتها كمية "الكيف" و"طابا"، التي تم حجزها بالمهمة، مشيرة إلى أنها كانت في طريقها إلى التسويق بأوساط شباب القصيبة لولا يقظة الدرك.

وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي القصيبة وقصبة تادلة قد فككت مؤخرا، بتنسيق مع القيادة الإقليمية للدرك ببني ملال، معملا سريا لتقطير "الماحيا"، وأوقفت أربعة أشخاص، ضمنهم المتهم الرئيسي، بشبهة ترويج وتسويق مسكر "الماحيا" بضفاف نهر أم الربيع على الحدود بين جماعة القصيبة وقصبة تادلة بدائرة آيت ويرة.