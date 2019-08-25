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الرئيسية | حوادث | بائع يُعَرض قائدا لاعتداء خطير وسط شفشاون

بائع يُعَرض قائدا لاعتداء خطير وسط شفشاون

بائع يُعَرض قائدا لاعتداء خطير وسط شفشاون
جمال سماحي
الأحد 25 غشت 2019 - 06:31

أصيب قائد الملحقة الإداريّة الأولى بمدينة شفشاون، السّبت، بجرح في وجهه وصف بالخطير، إثر اعتداء تعرّض له من طرف أحد الباعة الجائلين بساحة وطاء الحمام، أثناء مباشرته حملة لتحرير الملك العامّ.

وحسب مصادر محلّيّة متطابقة، فإنّ أحد الباعة الجائلين وجّه ضربة بآلة حادّة إلى وجه القائد المعيّن حديثا بشفشاون، عقب مشادّة كلاميّة بينهما، أثناء حملة تحرير الملك العامّ باشرتها السّلطات المحلّيّة بالإقليم في الآونة الأخيرة.

ووصفت المصادر ذاتها إصابة القائد بالخطيرة، مشيرة إلى أنّه تم نقله على وجه السّرعة إلى المستشفى الإقليميّ بشفشاون، وأنه من المنتظر نقله إلى الرّباط لإخضاعه للعلاج. وأضافت أن مصالح الأمن تمكّنت من توقيف الجاني، وأن المعطيات الأوليّة كشفت أنّه من أصحاب السّوابق العدليّة، وأنه غادر أسوار السّجن حديثا.

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