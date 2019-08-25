حادث دهس يصرع ثلاثينيا بنفق مسنانة بطنجة

جمال سماحي

لقي شابّ في عقده الثّالث مصرعه، السّبت، بعدما دهسته سيّارة بالقرب من نفق "مسنانة" الجديد بمدينة طنجة.

وذكرت مصادر محلّيّة متطابقة أنّ الشاب كان يعبر النّفق عندما دهسته سيّارة وسحلته عدّة أمتار، مضيفة أنّ الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة بمكان الحادث، متأثّرا بالإصابات البليغة الّتي تعرّض لها.

وأضافت المصادر ذاتها أنّ مصالح الأمن التحقت بمكان الحادث إثر إخطارها بالأمر، حيث فتحت تحقيقا بشأنه لتحديد ظروفه وملابساته وترتيب الآثار القانونيّة، فيما قامت عناصر الوقاية المدنيّة بنقل جثّة الضّحيّة إلى مستودع الأموات.