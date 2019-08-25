شرطة تيفلت توقف قاتل والدته بواسطة "شاقور"

هسبريس من الرباط

أوقفت مصالح مفوضية الشرطة بتيفلت، صباح اليوم الأحد، شخصا يبلغ من العمر 40 سنة، سبق له الخضوع للعلاج النفسي خلال فترات سابقة، وذلك للاشتباه في تورطه في واقعة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت في حق والدته.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن الوطني بتيفلت كانت قد فتحت أول أمس الجمعة بحثا قضائيا لتحديد ظروف وملابسات تعرض الضحية لضربات قاتلة باستعمال أداة حادة (شاقور)، تسببت في وفاتها في الحين، وهي الأبحاث التي مكنت من توقيف المشتبه فيه صباح اليوم بالمحطة الطرقية بنفس المدينة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه ـ يضيف البلاغ ـ تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة المحلية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.