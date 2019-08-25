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الرئيسية | حوادث | شرطة تيفلت توقف قاتل والدته بواسطة "شاقور"

شرطة تيفلت توقف قاتل والدته بواسطة "شاقور"

شرطة تيفلت توقف قاتل والدته بواسطة "شاقور"
هسبريس من الرباط
الأحد 25 غشت 2019 - 12:05

أوقفت مصالح مفوضية الشرطة بتيفلت، صباح اليوم الأحد، شخصا يبلغ من العمر 40 سنة، سبق له الخضوع للعلاج النفسي خلال فترات سابقة، وذلك للاشتباه في تورطه في واقعة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت في حق والدته.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن الوطني بتيفلت كانت قد فتحت أول أمس الجمعة بحثا قضائيا لتحديد ظروف وملابسات تعرض الضحية لضربات قاتلة باستعمال أداة حادة (شاقور)، تسببت في وفاتها في الحين، وهي الأبحاث التي مكنت من توقيف المشتبه فيه صباح اليوم بالمحطة الطرقية بنفس المدينة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه ـ يضيف البلاغ ـ تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة المحلية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - المهدي الأحد 25 غشت 2019 - 12:24
لا حول و لا قوة إلا بالله الله يرحمها
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2 - وجدي من فرنسا الأحد 25 غشت 2019 - 12:29
اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روض من رياض الجنه ،سوف نسمع هذه الاخبار للأسف وأكثر منها في المغرب حتى يرث الله الارض ومن عليها،إن لم تشدد العقوبات على كل مجرم أو قاتل بين المؤبد و الاعدام،بأن للأسف أصبحت السيبة في بعض المناطق
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3 - ابو مروة الأحد 25 غشت 2019 - 12:32
يجب تطبيق شرع الله في المجرمين لان معدل الجريمة ارتفع بشكل قياسي وكفانا من تبرير مختل عقليا ، مختل او عارف طريق المحطة
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4 - ما بقى ما يعجب الأحد 25 غشت 2019 - 12:33
انا لله و انا اليه راجعون ....
ماذا بقي في هذا الزمن الرديء ....؟؟؟
اخبار بالجملة ترد كل مرة يشيب لسماعها الولدان ....
قتل الأفقارب اغتصاب المحارم ....
بيع الرضع.....
استعمال لحوم الكلاب و القطط و الحمير ....
ذبح البشر.....قطع الأطراف .....اعتراض السيارات بالحجارة ....فك خطوط السكة الحديدية ...غش ...شعودة.....دعارة متعددة الاشكال ....نهب سرقة بالمليارات .....
يا لطيف الطف بعبادك ......
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5 - أمي وأبي. الأحد 25 غشت 2019 - 12:44
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ( سورة الإسراء 24)
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