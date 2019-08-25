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كُتّاب وآراء
شرطة تيفلت توقف قاتل والدته بواسطة "شاقور"
أوقفت مصالح مفوضية الشرطة بتيفلت، صباح اليوم الأحد، شخصا يبلغ من العمر 40 سنة، سبق له الخضوع للعلاج النفسي خلال فترات سابقة، وذلك للاشتباه في تورطه في واقعة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت في حق والدته.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن الوطني بتيفلت كانت قد فتحت أول أمس الجمعة بحثا قضائيا لتحديد ظروف وملابسات تعرض الضحية لضربات قاتلة باستعمال أداة حادة (شاقور)، تسببت في وفاتها في الحين، وهي الأبحاث التي مكنت من توقيف المشتبه فيه صباح اليوم بالمحطة الطرقية بنفس المدينة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه ـ يضيف البلاغ ـ تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة المحلية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
ماذا بقي في هذا الزمن الرديء ....؟؟؟
اخبار بالجملة ترد كل مرة يشيب لسماعها الولدان ....
قتل الأفقارب اغتصاب المحارم ....
بيع الرضع.....
استعمال لحوم الكلاب و القطط و الحمير ....
ذبح البشر.....قطع الأطراف .....اعتراض السيارات بالحجارة ....فك خطوط السكة الحديدية ...غش ...شعودة.....دعارة متعددة الاشكال ....نهب سرقة بالمليارات .....
يا لطيف الطف بعبادك ......