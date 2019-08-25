قتيل وجريح في سقوط داخل بئر بضواحي ميسور

رشيد الكويرتي من فاس

لقي شخص (ع. ل) مصرعه، مساء أمس السبت؛ فيما أصيب شقيق له (ر. ل) بجروح بليغة إثر سقوطهما المفاجئ في بئر تستعمل لأغراض السقي كائنة بجماعة ألميس مرموشة بإقليم بولمان، حين كان الضحيتان بصدد إنزال معدات لضخ المياه إلى قعر البئر المذكورة.

ووفق ما أوردته مصادر هسبريس، فإن الهالك، البالغ من العمر 34 سنة والأب لـ4 أطفال، لفظ أنفاسه الأخيرة لحظات قليلة بعد إدخاله إلى المستشفى الإقليمي المسيرة الخضراء بميسور.

وأبرزت المصادر ذاتها أن شقيق الهالك، الذي أصيب برضوض وبكسر على مستوى رجله اليسرى، لا يزال يتلقى العلاج من إصاباته داخل المستشفى ذاته.

ووقع هذا الحادث، توضح مصادر الجريدة، إثر انكسار مفاجئ لعارضة خشبية كان يقف عليها الشقيقان أعلى البئر ويستعملانها، في الآن ذاته، في تثبيت حبل لإنزال مضخة وأنابيب لجلب المياه إلى قعر البئر المذكورة.

يذكر أن مصالح الدرك الملكي المختصة فتحت تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث المميت، الذي هز سكان جماعة ألميس مرموشة التابعة لإقليم بولمان.