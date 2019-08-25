إحباط تهريب كمّيّة من "مخدّر الشّيرا" بباب سبتة

جمال سماحي من تطوان

أحبطت المصالح الأمنيّة بمركز باب سبتة، بتنسيق مع عناصر الجمارك، خلال السّاعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عمليّة تهريب كميّة من مخدّر الشّيرا، كانت على متن سيّارة لنقل البضائع مرقّمة بالخارج.

وأفاد مصدر أمنيّ لهسبريس بأنّ عمليّة تفتيش دقيقة للنّاقلة "مكّنت من ضبط كمّيّة من مخدّر الشّيرا تزن 92 كلغ، معبّأة بإحكام في شكل صفائح داخل تجويف معدّ خصّيصا بسقف السّيّارة"، مضيفا أنّه جرى "إيقاف سائقها مغربيّ الجنسيّة، البالغ من العمر 41 سنة".