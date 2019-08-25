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الرئيسية | حوادث | مصرع عشريني دهسا بسيارة بين أكادير وتزنيت‬

مصرع عشريني دهسا بسيارة بين أكادير وتزنيت‬

مصرع عشريني دهسا بسيارة بين أكادير وتزنيت‬
هسبريس من أكادير
الأحد 25 غشت 2019 - 19:08

لقي شاب، لا يتجاوز عمره 20 سنة، مصرعه، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، خلال رحلة نقله إلى المستشفى الإقليمي بيوكرى، على إثر تعرضه لإصابات بليغة ناجمة عن دهسه من طرف سيارة خفيفة، على مستوى الجماعة الترابية بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها.

وكان المفارق للحياة، والذي يتحدّر من نواحي "أمسكروض" بعمالة أكادير إداوتنان، يهم بعبور الطريق الوطنية رقم 1، بين أكادير وتزنيت، قبل أن تباغته عربة خفيفة، التي دهسته، حيث نُقل إلى المستشفى قبل أن يُفارق الحياة في الطريق، متأثرا بإصابات بليغة ورضوض على مستوى أنحاء متفرقة من جسده.

وانتقلت السلطات المحلية، إلى جانب عناصر الدرك ببلفاع، إلى مكان الحادثة، حيث أجرت المعاينات الأولية وفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادثة، كما وُضع سائق السيارة تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - bimo الأحد 25 غشت 2019 - 19:37
♤♤♤♤♤ إنا لله وإنا إليه راجعون ♤♤♤♤♤ .... حوادث السير من جهة ، وجرائم القتل من جهة ..... ومعاناة المغاربة البسطاء لا تنتهي أبدا .
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