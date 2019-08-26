الشرطة تفكّ لُغز سرقة محلات ومنازل بطانطان‬

رشيد بيجيكن من أكادير

مكنت التحريات الدقيقة التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمن طانطان من تحديد هوية أحد أفراد شبكة إجرامية اقترفت مجموعة من السرقات بالكسر والتسلق والنقب، همت مجموعة من المحلات التجارية بشارع محمد الخامس ومنازل بحي واد بن خليل من المدينة ذاتها.

وأورد شهود عيان أن السرقات، التي بلغ عددها 15 عملية والتي اقتُرفت قبيل عيد الأضحى، خلقت حالة استنفار عام بين المصالح الأمنية، توجت بتحديد مكان اختفاء أحد أعضاء العصابة والفاعل الرئيسي فيها، لتضرب حراسة لصيقة للمنزل لليلة كاملة، تُوّجت بإيقافه.

الموقوف، وفقا للمصادر ذاتها، عثر بحوزته، خلال إجراء تفتيش قانوني بمنزله، على بعض الأشياء المتحصلة من السرقات، فأرجعت إلى أصحابها؛ فيما مكن البحث معه من حل لغز 15 سرقة موصوفة ارتكبت خلال السنة الجارية.

وقد جرى تقديم الشخص المعني أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير، في انتظار استكمال الأبحاث الميدانية المتواصلة لإيقاف باقي عناصر الشبكة الإجرامية.

يُشار إلى أن هذه العملية الأمنية خلفت ارتياحا واستتبابا للشعور بالأمن لدى المواطنين وساكنة تلك الأحياء، لا سيما بعد توالي استهداف المحلات التجارية والمساكن، وتنفيذ سرقات من داخلها بـ"احترافية"، قبل أن تصل مصالح الشرطة القضائية إلى الفاعل الرئيسي الواقف وراءها.