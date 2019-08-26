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الرئيسية | حوادث | مصرع قاصر غرقا ببحيرة بودروة بضواحي وزان

مصرع قاصر غرقا ببحيرة بودروة بضواحي وزان

مصرع قاصر غرقا ببحيرة بودروة بضواحي وزان
هسبريس من وزان
الاثنين 26 غشت 2019 - 09:30

لقي قاصر حتفه غرقا ببحيرة بودروة، التابعة لجماعة بني كلة بإقليم وزان، وفق ما أوردته مصادر قريبة من مكان الحادث.

وأوضحت مصادر هسبريس، استنادا إلى التحريات الأولية، أن القاصر، الذي يبلغ حوالي 17 سنة من عمره، ويقطن بحي الرمل بمدينة وزان، كان قد قصد البحيرة بهدف الاستجمام قبل أن يتوارى عن الأنظار وسط المياه في ظروف غامضة.

الحادث استنفر السلطة المحلية، التي انتقلت إلى البحيرة، حيث تم انتشال جثة الضحية من قبل أعضاء الوقاية المدينة ونقلها إلى مستودع الأموات، بينما تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب وظروف مصرع القاصر، بأمر من النيابة العامة المختصة.

وعزت مصادر هسبريس أسباب توالي حالات الغرق بالمتنفس الإيكولوجي إلى غياب الحراسة بالشكل الكافي، إذ تم الاقتصار على عون سلطة واحد، مكلف بمراقبة الفضاء الشاسع ليلا ونهارا، فيما تم سحب أعوان آخرين كانوا يقومون بالمهمة ذاتها.

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