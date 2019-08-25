"سيلفي" من فوق صخرة يسلب حياة شاب بواد لو

أيوب صدور من تطوان

لقي شاب، اليوم الأحد، مصرعه بعد سقوطه من أعلى صخرة بشاطئ مكاد بواد لو بإقليم تطوان، بينما كان يلتقط صورة لنفسه، وفق ما أوردته مصادر محلية متطابقة.

ووفق مصدر هسبريس، فإن الشاب (19 عاماً)، الذي ينحدر من منطقة السوق الجديد، كان بصدد التقاط صورة "سيلفي" من أعلى الصخرة قبل أن يفقد توازنه ويهوي على الأرض، حيث لقي مصرعه على الفور بفعل قوة الارتطام.

وحلت عناصر الدرك الملكي بمكان الحادث، إلى جانب عناصر من الوقاية المدنية، التي عملت على نقل جثمان الهالك إلى مستودع الأموات، في انتظار انتهاء التحقيق المفتوح في القضية، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد ظروف وأسباب الحادث.