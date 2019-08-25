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الرئيسية | حوادث | "سيلفي" من فوق صخرة يسلب حياة شاب بواد لو

"سيلفي" من فوق صخرة يسلب حياة شاب بواد لو

"سيلفي" من فوق صخرة يسلب حياة شاب بواد لو
أيوب صدور من تطوان
الأحد 25 غشت 2019 - 22:40

لقي شاب، اليوم الأحد، مصرعه بعد سقوطه من أعلى صخرة بشاطئ مكاد بواد لو بإقليم تطوان، بينما كان يلتقط صورة لنفسه، وفق ما أوردته مصادر محلية متطابقة.

ووفق مصدر هسبريس، فإن الشاب (19 عاماً)، الذي ينحدر من منطقة السوق الجديد، كان بصدد التقاط صورة "سيلفي" من أعلى الصخرة قبل أن يفقد توازنه ويهوي على الأرض، حيث لقي مصرعه على الفور بفعل قوة الارتطام.

وحلت عناصر الدرك الملكي بمكان الحادث، إلى جانب عناصر من الوقاية المدنية، التي عملت على نقل جثمان الهالك إلى مستودع الأموات، في انتظار انتهاء التحقيق المفتوح في القضية، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد ظروف وأسباب الحادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عبدالحق الأحد 25 غشت 2019 - 23:06
انا لله وانا اليه راجعون تعازينا الحارة ونطلب من الله عز وجل ان يدخله الجنة بلاحساب
آمين يارب العالمين
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2 - الديلال الأحد 25 غشت 2019 - 23:14
رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جينانه : إنه صديقنا (رضا) إبن مدينة طنجة : شاب خلوق ومحبوب في الحي دار الحمام
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1
3 - سعيد الأحد 25 غشت 2019 - 23:16
اللهم ارحمه وصبر أهله وأسرته واسكنه فسيح جناته يارابي
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0
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