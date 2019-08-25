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كُتّاب وآراء
قذيفة جوية تغلق شاطئ "سان سيباستيا" ببرشلونة
أغلقت السلطات الإسبانية أحد شواطئ مدينة برشلونة الأحد بعد العثور على قنبلة من الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939) غارقة في البحر، ولن يتم إعادة فتحه حتى تصل صباح الغد سفينة تابعة للقوات البحرية الإسبانية لتفجيرها.
وحسبما أعلن نائب مدير أمن بلدية برشلونة، ألبرت باتلي، فقد قام مهندسو الحرس المدني بالتحقق من القنبلة -وهي قذيفة جوية على الأرجح يرجع تاريخها للحرب الأهلية بطول 1.10 متر وقطرها 80 سم- ورأوا أنه من الخطر التلاعب بها.
ولذا طلبوا مساعدة القوات البحرية، التي ستصل صباح الغد لتفجير هذه القنبلة بشكل مُحكم.
وتم العثور على القنبلة بواسطة أحد أفراد الحرس المدني، وهو متخصص في الأنشطة تحت الماء، أثناء السباحة في شاطئ سان سيباستيا، وكانت على عمق ثلاثة أمتار وعلى بعد 25 مترا من الساحل.