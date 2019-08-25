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كُتّاب وآراء
اصطدام طائرة ومروحية يحصد 7 قتلى في إسبانيا
قالت حكومة جزر البليار عبر موقع "تويتر" إن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم اليوم الأحد إثر حادث تصادم بين مروحية وطائرة صغيرة في جزيرة مايوركا الإسبانية.
والضحايا سبعة هم راكبان على متن الطائرة، وزوجان مع طفليهما وقائد المروحية.
وكتبت السلطات المحلية عبر موقع تويتر أن ركاب المروحية "يحتمل" أن يكونوا ألمان، بينما يحمل ركاب الطائرة الصغيرة الجنسية الإسبانية.
ولم يُعرف أيضًا سبب الحادث الذي تردد أنه وقع قبل الظهيرة بالقرب من بلدة إنكا.
وكتبت فرانسينا أرمنجول، رئيسة جزر البليار، عبر موقع تويتر: "إننا نشعر بالقلق والهلع من هذا الحادث. نتوجه بدعواتنا للضحايا".
وبعث رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بتعازيه لعائلات الضحايا.
وتم استدعاء الشرطة وخدمات الإطفاء إلى مكان الحادث، حيث اشتعلت النيران في الطائرة، حسبما ذكرت التقارير. ونقلت قناة "آي بي 3" المحلية عن سيباستيا أوريول، رئيسة الأمن في البلدية، أن أجزاء من المروحية كانت مبعثرة على طريق ريفي قديم، وأن الطائرة تحطمت على أراض إحدى المقاطعات الريفية.
وفتحت السلطات تحقيقا لمعرفة سبب الحادث.