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الرئيسية | حوادث | خصام حول الموسيقى ينتهي بجريمة قتل في خنيفرة

خصام حول الموسيقى ينتهي بجريمة قتل في خنيفرة

خصام حول الموسيقى ينتهي بجريمة قتل في خنيفرة
هسبريس من خنيفرة
الأحد 25 غشت 2019 - 21:15

استفاقت ساكنة خنيفرة، صباح الأحد، على وقع جريمة بشعة راح ضحيتها أب لطفلين، بعدما بقر أحد أفراد عائلته بطنه بساطور وأرداه قتيلا.

ووفق إفادة أحد جيران الضحية، الذي يقطن بحي تعلالين، فإن هذا الأخير "تنازع مع ابن أخته، الذي يبلغ من العمر 26 سنة، في حدود الساعة الرابعة صباحا، بسبب صوت الموسيقى الذي كان عاليا وكسر هدوء المكان، غير أن الجاني لم يتقبل الأمر".

وأضاف المصدر ذاته الذي عاين مجريات الجريمة، في اتصال هاتفي بهسبريس، أن "الضحية بعدما احتدم الخصام بينه وبين ابن أخته، خرج من منزله لشراء سيجارة ليهدئ أعصابه، غير أن الجاني الذي كان ثملا تعقبه وشق بطنه مرتين بساطور انتقاما منه".

وإثر علمها بالحادث، حلت عناصر الوقاية المدنية بمسرح الجريمة، قصد نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات. فيما تم فتح تحقيق في القضية، أسفر عن اعتقال الجاني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - Abdelhak الأحد 25 غشت 2019 - 21:29
كل يوم جريمة أو جريمتي قتل في كل مدينة من مدن المملكة ماذا أصاب هذا البلد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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2 - محمد الأحد 25 غشت 2019 - 21:31
لا حولة ولا قوة إلا بي الله .....انا لله وإن اليه راجيعون
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22
3 - إلى أين الأحد 25 غشت 2019 - 21:32
القتل،الاغتصاب، السرقة.... في ازدياد مطرد ما دمنا لم نطبق الحدود.. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب.. صدق الله العظيم
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4 - نادية الأحد 25 غشت 2019 - 21:32
البارحة ابن يقتل أمه و اليوم آخر يقتل خاله. لطفك يا الله.
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5 - said الأحد 25 غشت 2019 - 21:34
المخدرات وما ادراك بالمخدرات تلهب العقول
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6 - خليلوفيتش الأحد 25 غشت 2019 - 21:35
هذا ما جنته سياسة التعليم البطالة و الفراغ و الكلاخ و قلة الإحترام ما بقيناش نقدرو نخرجو و لا نجلسو مع وليداتنا سواء في الشارع أو الأماكن التي كانت تعتبر محترمة سواء حدائق أو مطاعم أو بحر المهم فكها يامن وحلتيها
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7 - yaaaaaaaaadris الأحد 25 غشت 2019 - 21:38
السيب ، أم الخبائث التي أصبحت تباع كما يباع الحليب ، بالإضافة للتدمير التي عرفته القيم الأخلاقية و اليأس الذي تتخبط فيه جل الأسر الفقيرة
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8 - اجديك الأحد 25 غشت 2019 - 21:38
هدا مشكل كبير نعيشه في المغرب، فالاعراس التي تقام فيها الحفلات مع موسيقي دون ت قف و بصوت عال وطوال الليل دون مراعاة شعور المواطنين منهم المسن ومنه الاطفال والمرضي ومن يريد ان يستريح لانه يستغل الغد الخ...، كما أن السلطات لا تتدخل في متل هاته المناسبات، كان بالاحري ان تمنع مكبرات الصوت على الساعة التانية عشرة متلا كما هو الشأن في بلد ليس ببعيد عن منطقتنا، اما احتلال أو سد الطرقات فحدت ولا حرج..تعلق الأمر في الأعراس أو في المآتم. يجب وضع حد لهاته الفوضي...
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9 - كريم الأحد 25 غشت 2019 - 21:39
من علامات الساعه كثرة القتل لاحولة ولاقوة الا بالله
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10 - محمد الزموري الأحد 25 غشت 2019 - 21:43
إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مؤسف جداً صرنا نصبح ونمسي على أخبار القتل والذبح والاغتصاب والأسباب عديدة التربية وهو دور أولياء الأمور التعليم الجيد الذي يتحمل تبعاته الجميع وعلى رأسه الدولة والطب كذالك عندما نسمع بأن بعض الأشخاص يعانون من اضطرابات عقلية ولهم ملف طبي ويعالجون من طرف الأطباء النفسانيين ومع ذلك يرتكبون أبشع الجرائم وخاصة ضد الأصول لأنهم هم الأقرب كما وقع في مدينة تيفلت يوم الأحد وهذا دليل على عدم الاستشفاء الجدي لهؤلاء المهم نسأل الله حسن الخاتمة.
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