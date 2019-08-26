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الرئيسية | حوادث | التزوير يوقع بإسرائيلي في قبضة الأمن المغربي

التزوير يوقع بإسرائيلي في قبضة الأمن المغربي

التزوير يوقع بإسرائيلي في قبضة الأمن المغربي
هسبريس من الرباط
الاثنين 26 غشت 2019 - 01:03

أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الجمعة، مواطنا أجنبيا يحمل جواز سفر إسرائيلي، يبلغ من العمر 52 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بالشبكة الإجرامية المتورطة في تزوير سندات الهوية وجوازات السفر المغربية، والتي تم تفكيكها في شهر مارس المنصرم.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان قد تمكن من الحصول على بطاقة تعريف وطنية وجواز سفر مغربي باستخدام وثائق مزورة، مستفيدا من المساطر الاحتيالية التي كانت تعتمدتها الشبكة الإجرامية التي تم تفكيكها، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

البلاغ كشف أيضا أن عملية تنقيط الأجنبي الموقوف بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، أوضحت أنه يشكل موضوع بحث دولي بموجب نشرة حمراء صادرة عن الأنتربول بتاريخ 17 يناير 2019 ، وذلك للاشتباه في تورطه في اقتراف جريمة قتل متعدد ومحاولة القتل العمد في إطار تصفية الحسابات بين شبكات الإجرام المنظم.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - BAT MAN الاثنين 26 غشت 2019 - 01:34
قبل محاكمة المتورطين في التزوير حاكموا من أدخله بجواز إسرائيلي
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