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كُتّاب وآراء
شرطة تيفلت تشهر أسلحتها لإيقاف "جانح مسلح"
اضطرت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بتيفلت، زوال اليوم الاثنين، لإشهار أسلحتها الوظيفية دون استعمالها، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، عرض حياة المواطنين للخطر وهدد عناصر الشرطة بشكل جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.
وكانت عناصر الشرطة القضائية قد تدخلت بناء على إشعار هاتفي حول قيام المشتبه فيه بإحداث حالة من الفوضى داخل حفل زفاف مقام بالقرب من مكان إقامته بحي الرشاد، قبل أن يقوم بمواجهة عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال سلاح أبيض عبارة عن سيف، وذلك بعد أن احتمى بسطح منزل أسرته، وهو ما اضطر موظفي شرطة اثنين لإشهار سلاحيهما الوظيفيين دون استعمالهما، بشكل مكن من ضبط المشتبه فيه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 22 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وكذا الكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية.