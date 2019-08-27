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الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف فتاتين وشابّين داخل مستشفى خريبكة

الأمن يوقف فتاتين وشابّين داخل مستشفى خريبكة

الأمن يوقف فتاتين وشابّين داخل مستشفى خريبكة
هسبريس من خريبكة
الثلاثاء 27 غشت 2019 - 00:36

أوقفت عناصر أمنية، في ساعة متأخرة من ليل الأحد، أربعة أشخاص من داخل المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، بعدما حامت الشكوك حول تواجدهم، في ظروف مشبوهة، بإحدى قاعات الطب العام خارج أوقات الزيارة.

وأوضحت مصادر الجريدة أن فصول الواقعة بدأت عند حوالي الساعة السابعة مساء، حين أثارت إحدى الفتيات انتباه حراس الأمن الخاص بلباسها غير المحتشم، خاصة حين تبيّن أن علاقة صداقة تربطها بإحدى المتدرّبات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني.

وأضافت المصادر ذاتها أن صاحبة اللباس الغريب غادرت المستشفى، ثم عادت إليه في وقت متأخر من الليل رفقة شابّين، فاستقبلتهم المتدرّبة بإحدى غرف مرفق الصحي، ما أثار استغراب حراس الأمن الخاص الذين عاينوا دخول الغرباء إلى المستشفى دون أن يخرجوا منه.

وأوضحت مصادر الجريدة أن الحراس عملوا على تفقّد مجموعة من الغرف في وقت متأخر من الليل، قبل أن يتم ضبط الفتاتين والشابّين بغرفة مغلقة تابعة لقسم الطب العام، ما دفعهم إلى إشعار المصالح الأمنية التي حلّت عناصرها على وجه السرعة واعتقلت المشتبه فيهم الأربعة، من أجل البحث معهم حول المنسوب إليهم.

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