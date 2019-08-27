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الرئيسية | حوادث | صعقة كهربائية تسلب حياة شاب نواحي ابن أحمد

صعقة كهربائية تسلب حياة شاب نواحي ابن أحمد

صعقة كهربائية تسلب حياة شاب نواحي ابن أحمد
إبراهيم الحافظون من سطات
الثلاثاء 27 غشت 2019 - 08:15

أمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات، مساء الإثنين، بإجراء تشريح طبي على جثة شابّ ثلاثيني، للتأكّد من سبب الوفاة، بعد تعرّضه لصعقة كهربائية على مستوى دوار لحريشة بمنطقة ثلاثاء لولاد دائرة ابن أحمد إقليم سطات.

وأفادت مصادر هسبريس من عاصمة مزاب بأن الهالك "س،ر"، المزداد سنة 1987 بمنطقة لولاد دوار أولاد أحمد أولاد بورية جماعة وقيادة النخيلة دائرة ابن أحمد، إقليم سطات، متزوج بدون أبناء، عثر عليه جثة هامدة بدوار لحريشة نواحي مدينة ابن أحمد.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي بمركز ثلاثاء لولاد سرية سطات، رفقة ممثل عن السلطة المحلية، إلى مكان الحادث، حيث حصلوا على معطيات أولية مفادها تعرّض الهالك لصعقة كهربائية من الجهد المتوسط W22000، على مستوى دوار لحريشة منطقة لولاد دائرة ابن أحمد.

وفتحت عناصر الضابطة القضائية بثلاثاء لولاد بحثا قضائيا تمهيديا لكشف ظروف وملابسات الوفاة، في انتظار نتائج التشريح الطبي الذي أمرت به النيابة العامّة المختصة باستئنافية سطات.

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