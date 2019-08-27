قاصر يوجّه طعنات قاتلة إلى عشرينيّ بالعرائش

جمال سماحي

أقدم قاصر بمدينة العرائش، الإثنين، على توجيه طعنات قاتلة إلى شابّ عشرينيّ، بتجزئة "المنار 2"، بواسطة سلاح أبيض، عقب مشادّاة كلاميّة تطوّرت إلى شجار بين الطّرفين.

مصادر محلّيّة متطابقة أفادت بأنّ الضّحيّة تلفّظ بكلام نابٍ أثناء مروره بتجزئة "المنار 2"، وكان في حالة سكر طافح، ما دفع الجاني إلى التّدخّل بغرض منعه عن العربدة بالحيّ، وهو ما تطوّر إلى تلاسن وشجار، مضيفة أنّ الأمر انتهى بمقتل العشرينيّ متأثّرا بطعنات متفرّقة بواسطة سلاح أبيض، وجّهها له القاصر على مستوى البطن، وفرّ نحو وجهة غير معلومة.

وأضافت المصادر ذاتها أنّ الهالك لفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله إلى المستشفى الإقليميّ للعرائش؛ فيما باشرت المصالح الأمنيّة تحقيقا في الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، وتحديد هويّة الجاني لتوقيفه.