24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:23
|06:54
|13:34
|17:08
|20:04
|21:23
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إتلاف الممتلكات العمومية
- أي حضور للأمازيغية في السياسة اللغوية الجديدة؟
- محنة الماء الشروب تعمق جراح سكان جماعة تسكدلت بإقليم اشتوكة
- المقلعون عن التدخين يستعيدون لياقتهم الصحية بعد 15 عاما
- تزيين جدران مارينا
- حقوقيون يستنكرون تخليّ الزفزافي ورفاقه عن الجنسية المغربية - (154)
- سرقة مجوهرات ثمينة ومبالغ مالية من فيلا رئيس مجلس المستشارين - (133)
- الفنانة أمينة رشيد ترحل إلى دار البقاء عن 83 عاماً - (107)
- نشطاء مغاربة: بناء نصب "هولوكوست" اختراق خطير واحتلال مبطّن - (88)
- الجامعي إلى الزفزافي: إسقاط الجنسية المغربية ليس سلاحا نضاليا - (79)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شرطة مراكش توقف متورطا في ترويج الكوكايين
أحالت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، الإثنين، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، شخصاً من أجل الاتجار بالمخدرات الصلبة.
وكانت عناصر من فرقة محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية ضبطت المعني بالأمر متلبسا بحيازة ثماني لفافات من مخدر الكوكايين.
وجاءت هذه العملية الأمنية، حسب مصادر هسبريس، بعد وضع الفرقة المذكورة لكمين محكم، أسفر عن توقيف هذا الشخص، الذي كان على متن سيارة بحي رياض السلام.
وبعد إجراء تفتيش قانوني بمنزل المشتبه به، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تمكنت عناصر الأمن من حجز 80 غراما من المخدر نفسه، وميزان إلكتروني وأكياس بلاستيكية.
وأفادت المصادر نفسها بأن فرقة المخدرات حجزت السيارة التي كان يستعملها المعني بالأمر في نشاطه الإجرامي.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، وضع المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية، لحاجيات البحث.
يذكر أن التحريات التي فتحتها الفرقة السابق ذكرها تبقى مستمرة في أفق الوصول إلى شركاء أو مساهمين آخرين يحتمل ضلوعهم في سياق هذا النشاط الإجرامي.