شرطة مراكش توقف متورطا في ترويج الكوكايين

إبراهيم مغراوي

أحالت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، الإثنين، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، شخصاً من أجل الاتجار بالمخدرات الصلبة.

وكانت عناصر من فرقة محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية ضبطت المعني بالأمر متلبسا بحيازة ثماني لفافات من مخدر الكوكايين.

وجاءت هذه العملية الأمنية، حسب مصادر هسبريس، بعد وضع الفرقة المذكورة لكمين محكم، أسفر عن توقيف هذا الشخص، الذي كان على متن سيارة بحي رياض السلام.

وبعد إجراء تفتيش قانوني بمنزل المشتبه به، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تمكنت عناصر الأمن من حجز 80 غراما من المخدر نفسه، وميزان إلكتروني وأكياس بلاستيكية.

وأفادت المصادر نفسها بأن فرقة المخدرات حجزت السيارة التي كان يستعملها المعني بالأمر في نشاطه الإجرامي.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، وضع المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية، لحاجيات البحث.

يذكر أن التحريات التي فتحتها الفرقة السابق ذكرها تبقى مستمرة في أفق الوصول إلى شركاء أو مساهمين آخرين يحتمل ضلوعهم في سياق هذا النشاط الإجرامي.