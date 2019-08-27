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كُتّاب وآراء
سيارة خفيفة تقتل خمسينية بنواحي قلعة مكونة
لقيت امرأة خمسينية، مساء الاثنين، مصرعها بعدما صدمتها سيارة خفيفة بالطريق الوطنية رقم 10، وبالضبط بجماعة الخميس دادس بإقليم تنغير.
ووفق المعطيات التي وفرتها مصادر مطلعة لهسبريس، فإن سائق السيارة، التي تحمل ترقيما أجنبيا، لم ينتبه إلى وجود السيدة أمامه، فصدمها أثناء محاولتها عبور الطريق، مضيفة أن الضحية أصيبت بجروح بليغة في الرأس وتوفيت في الطريق قبل وصولها إلى المستشفى.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الضحية، التي تقطن بدوار آيت الطالب بجماعة سوق الخميس دادس، تعاني خللا عقليا منذ سنوات.
وحضرت إلى مكان الحادث عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بقلعة مكونة، التي فتحت تحقيقا في النازلة، فيما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي بقلعة مكونة.