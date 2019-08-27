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الرئيسية | حوادث | تفكيك شبكة لترويج المخدرات بين المغرب وإسبانيا

تفكيك شبكة لترويج المخدرات بين المغرب وإسبانيا

تفكيك شبكة لترويج المخدرات بين المغرب وإسبانيا
متابعة من خالد ملوك
الثلاثاء 27 غشت 2019 - 11:40

تمكنت فصيلة الأبحاث القضائية، التابعة لفرقة الحرس المدني الإسباني، من تفكيك شبكة للاتجار الدولي بالمخدرات بين المغرب وإسبانيا، بعد عمليات رصد ومتابعة استمرت لما يزيد عن سنة.

ونقلت مصادر إعلامية أن عناصر هذه المنظمة الإجرامية جلبت حوالي 50 ألف كيلوغرام من الحشيش إلى التراب الإسباني عبر مياه نهر الوادي الكبير الذي يشق مدينة إشبيلية الجنوبية، مشيرة إلى أنه يتم نقل الممنوعات في قوارب مطاطية مزودة بمحركات قوية عبر مياه مضيق جبل طارق.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر المجموعة تستعين بشاحنات لنقل كميات الحشيش المهربة نحو دول أوروبية أخرى، خاصة فرنسا وهولندا وبلجيكا، مبرزة أن العملية الأمنية، التي أطلق عليها اسم "بيغانو"، أسفرت عن اعتقال 26 فردا، ضمنهم زعيم الشبكة وأفراد من عائلته.

وذكرت صحيفة "إلباييس" أن هذه العصابة الإجرامية، المعروفة باسم "لوس غينيس"، تعد من أخطر الشبكات التي تم تفكيكها في منطقة الأندلس، مضيفة أن عمليات التفتيش أسفرت عن ضبط 2200 كيلوغرام من الحشيش و3 قوارب و9 شاحنات و29 زجاجة من البنزين و10 أسلحة نارية.

وكشف المنبر الإعلامي نفسه أن أفراد العصابة يستعملون هواتف الأقمار الصناعية حتى يتسنى لهم التواصل بينهم من أماكن لا توجد فيها تغطية شبكات الاتصالات، إضافة إلى توفرهم على طائرة بدون طيار ووسائل لوجيستية عديدة بغرض تفادي الوقوع في قبضة عناصر الأمن التي تباشر عمليات تمشيطية بمناطق الأندلس.

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