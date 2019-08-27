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كُتّاب وآراء
البحرية الملكية تنقذ 62 مهاجرا قبالة ساحل الحسيمة
تمكنت قوات البحرية الملكية المغربية من إنقاذ 62 مهاجرا ينحدرون من منطقة جنوب الصحراء بينما كانوا على متن قارب يوشك على الغرق في البحر الأبيضا لمتوسط، حسب ما ذكرت مصادر أمنية لـ"إفي" اليوم الثلاثاء.
وأوضحت المصادر نفسها أن القارب كان يوجد على بعد أكثر من 15 ميلا من سواحل شاطئ سيدي عابد، قبالة مدينة الحسيمة وكان معطوبا ومليئا بالمياه.
وينحدر المهاجرون، وبينهم 3 نساء، من نيجيريا وغينيا وغامبيا والكاميرون، وكانت حالتهم متدهورة لدى انقاذهم، وتم اقتيادهم إلى الحسيمة.
وبحسب بيانات رسمية فقد أجهضت السلطات المغربية محاولة أكثر من 40 ألفا و300 مهاجر في أول ستة أشهر من العام الجاري.
وعلى مدار 2018 أكدت الحكومة المغربية أنها أجهضت محاولة 89 ألف مهاجر غير شرعي عبور مياه البحر الأبيض المتوسط.