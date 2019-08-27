الأمن والجمارك يصادران 460 كيلوغراما من الشيرا

هسبريس من الرباط

أجهضت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، بتنسيق مع عناصر الجمارك، اليوم الثلاثاء، عملية تهريب كمية من مخدر الشيرا على متن سيارة رباعية الدفع مرقمة بالخارج، كانت تستعد للمغادرة في رحلة بحرية.

عملية تفتيش السيارة باستعمال الكلاب المدربة أسفرت عن حجز 460 كيلوغراما من مخدر الشيرا، عبارة عن صفائح معبأة بإحكام داخل مجموعة من التجاويف المعدة خصيصا ضمن الهيكل الداخلي وبأبواب الناقلة.

كما جرى، خلال تدخل الشرطة نفسه، إيقاف سائق السيارة مغربي الجنسية ومرافقته، وهما البالغان من العمر 38 و40 سنة على التوالي، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.