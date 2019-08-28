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حوادث السير بالمدن .. 19 قتيلا و1691 جريحا
لقي 19 شخصا مصرعهم، وأصيب 1691 آخرون بجروح، إصابات 69 منهم بليغة، في 1135 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 19 إلى 25 غشت الجاري.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب.
وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 38 ألف 916 مخالفة، وأنجزت 8451 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 30 ألف و465 غرامة صلحية.
وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 6 ملايين و121 ألف و325 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3856 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 4415 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 180 مركبة.