الأمن يُفشل محاولة متسللين دخول مليلية المحتلة

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر شرطة الحدود بـ"باريوتشينو" بالناظور، الثلاثاء، من توقيف 12 شخصا من جنسيات عربية مختلفة، حالوا العبور نحو مليلية.

وحاول 7 سوريين الدخول باستعمال جوازات سفر مغربية، بينما حاول يمنيان، تونسيان، ومصري، الدخول باستعمال جوازات السفر الخاصة ببلدانهم.

الموقوفون حاولوا استغلال الساعات الأولى من الصباح من أجل العبور نحو الثغر المحتل، قبل أن يتم التنبه إليهم من طرف شرطة الحدود، ثم إحالتهم إلى الضابطة القضائية بالمدينة ذاتها.