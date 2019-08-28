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الرئيسية | حوادث | مصرع عشريني غرقا بشاطئ بوطلحة قرب الداخلة

مصرع عشريني غرقا بشاطئ بوطلحة قرب الداخلة

مصرع عشريني غرقا بشاطئ بوطلحة قرب الداخلة
مصطفى البكار
الأربعاء 28 غشت 2019 - 03:16

انتشلت عناصر الوقاية المدنية، ليلة الثلاثاء، جثة شاب في عقده الثاني بعدما لقي مصرعه غرقا بشاطئ بوطلحة الواقع على بعد كيلومترات قليلة من مدينة الداخلة.

واستنادا إلى مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الشاب المتحدر من مدينة الداخلة كان يسبح بالشاطئ قبل أن يجرفه تيار مائي لم يستطع مقاومته، رغم محاولات إنقاذه من طرف بعض المصطافين.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الإنقاذ عثرت على جثة الغريق بعد عملية تمشيط واسعة بسواحل الداخلة استمرت أزيد من أربع ساعات متواصلة. وقد تم نقل جثة الهالك إلى مستوع الأموات بمستشفى الحسن الثاني في انتظار أن يسلم إلى ذويه بعد استكمال الإجراءات الإدارية.

وبناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها الأولية في الموضوع لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

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