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كُتّاب وآراء
6 أطنان من "ماحيا" توقف 3 أشخاص ببني ملال
جرى، أمس، تقديم ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق العدلية إلى محكمة بني ملال بتهمة الاتجار في الممنوعات وتسويق مسكر الماحيا فيما لا يزال البحث جاريا عن المتهم الرئيسي.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الموقوفين الثلاثة جرى إيقافهم أثناء مداهمة عناصر الدرك بالمركز الترابي لبني ملال لمعمل سري لصنع وتقطير الماحيا، يوجد بضفاف نهر أم الربيع على مستوى حدود دوار الهبابزة وأولاد على بجماعة أولاد أعيش.
وحسب المصادر ذاتها، أسفرت العملية، التي تمت بتنسيق مع القيادة الإقليمية ببني ملال، عن حجز خمسة أطنان من التين المخمر وطن ونصف من الماحيا المعدة للبيع، بالإضافة إلى باقي المعدات من براميل بلاستيكية وأسلاك نحاسية وقنينات غاز التي توظف لصناعة هذا المسكر التقليدي.
وذكرت المصادر نفسها أن الموقوفين الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة والذين ينحدرون من بني ملال، تم تقديمهم إلى العدالة بتعليمات من النيابة العامة المختصة، لمواجهتهم بالمنسوب اليهم؛ فيما لا يزال البحث جاريا عن المتهم الرئيسي، الذي يرجح أنه ينحدر من المنطقة ذاتها.