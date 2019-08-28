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الرئيسية | حوادث | النصب وانتحال صفة يورّطان عميدا مزيّفا في خريبكة

النصب وانتحال صفة يورّطان عميدا مزيّفا في خريبكة

النصب وانتحال صفة يورّطان عميدا مزيّفا في خريبكة
هسبريس من خريبكة
الأربعاء 28 غشت 2019 - 14:10

تمكّن أحد عناصر الاستعلامات العامة بخريبكة من الإيقاع بشخص يشتبه في انتحاله صفة مسؤول في الجهاز الأمني ذاته، ومحاولة النصب على عدد من الأشخاص الراغبين في العمل بأوراش المجمع الشريف للفوسفاط.

وفي تفاصيل الواقعة، أوضحت مصادر هسبريس أن أحد الأشخاص تلقى وعودا من رجل يدّعي أنه يشغل منصب عميد في الاستعلامات العامة، ويمكنه التوسط له قصد تشغيله في المجمع الشريف للفوسفاط.

وأضافت المصادر ذاتها أن طول الانتظار وعدم تحقق الوعد بالتشغيل دفعا الضحية إلى إخبار أحد عناصر الاستعلامات العامة بالموضوع، مستعينا في ذلك بصور سبق أن التقطها للمشتكى به، فتبيّن أن المعني بالأمر لا تربطه بذلك الجهاز الاستخباراتي أية صلة.

متلقّي الشكاية نصب كمينا محكما للمشتكى به، مما أسفر عن الإيقاع به واعتقاله، حيث تبيّن أن 3 أشخاص آخرين تلقوا وعودا من "العميد المزيّف" الذي كان يستعين، في عملية تمويه الضحايا، بحمل جهاز اتصال لا سلكي، ويستعمل في حديثه مع الضحايا مصطلحات تخص الأجهزة الأمنية.

وجرى وضع المعني بالأمر رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تقديمه أمام القضاء ومتابعته بتهم مرتبطة بالنصب والاحتيال وانتحال صفة.

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