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الرئيسية | حوادث | التغرير وهتك العرض يجران عشرينيا إلى المحاكمة

التغرير وهتك العرض يجران عشرينيا إلى المحاكمة

التغرير وهتك العرض يجران عشرينيا إلى المحاكمة
هسبريس من الرباط
الخميس 29 غشت 2019 - 03:24

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال، الأربعاء، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بفتاة قاصرة وهتك العرض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن ولاية أمن بني ملال كانت قد توصلت بشكاية حول تعرض فتاة قاصر، تبلغ من العمر 16 سنة، لاغتصاب مقرون بالتهديد بواسطة السلاح الأبيض فوق سطح العمارة التي تقطن بها، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد مكان وجود المشتبه فيه وإيقافه بمنطقة "البزازة" التي تبعد بحوالي 15 كيلومترا عن مدينة بني ملال.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية وكذا التحقق من كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الشاب المعني.

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