24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:25
|06:56
|13:33
|17:06
|20:02
|21:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هكذا فتح السلطان باب "الهجرة" من البوادي صوب الدار البيضاء
- كندا تعتمد خطة جديدة للتعليم الدولي وتهتم بجذب الطلبة المغاربة
- الموظفون الأشباح
- فرنسيان يصدران مؤلفا عن "مغرب محمد السادس"
- أسرة ألمانية في عطلة بالمغرب تجبر لصا اقتحم منزلها على الفرار
ماذا أعدت الحكومات الإفريقية أمام رياح الثورة الصناعية الرابعة؟ (5.00)
يهم "الأشخاص الضعفاء" .. السلفات الصغرى تصل 15 مليون سنتيم (5.00)
- وزير الصحة ينافح عن الأطباء ويتدخل لـ"منع" برنامج إذاعي لعمورة - (137)
- تصريحات الصمدي حول "إفشال سياسة التعريب" تثير غضب بنكيران - (92)
- طلبة كليات الطب والصيدلة يوافقون على الرجوع إلى مقاعد الدراسة - (70)
- "قانون منظومة التربية" يدخل حيز التنفيذ .. وهذه أبرز المضامين - (48)
- معتقل ريفي شاب يطالب بإسقاط الجنسية المغربية - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
التغرير وهتك العرض يجران عشرينيا إلى المحاكمة
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال، الأربعاء، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بفتاة قاصرة وهتك العرض.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن ولاية أمن بني ملال كانت قد توصلت بشكاية حول تعرض فتاة قاصر، تبلغ من العمر 16 سنة، لاغتصاب مقرون بالتهديد بواسطة السلاح الأبيض فوق سطح العمارة التي تقطن بها، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد مكان وجود المشتبه فيه وإيقافه بمنطقة "البزازة" التي تبعد بحوالي 15 كيلومترا عن مدينة بني ملال.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية وكذا التحقق من كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الشاب المعني.