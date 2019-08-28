محكمة الاستئناف تؤجل ملف "مجرمي شمهروش"

هسبريس من الرباط

قرّرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، اليوم الأربعاء، في أولى جلسات محاكمة المتّهمين في جريمة قتل سائحتين إسكندينافيتين بجماعة إمليل، تأجيل المحاكمة إلى غاية 11 شتنبر المقبل.

وتدخلُ قضية قتل سائحتين إسكندينافيتين في منطقة "شمهروش"، بإقليم الحوز، منعطفاً جديداً من مراحل التّقاضي، مع انطلاقِ الجلسة الأولى لمناقشة الملف صباح اليوم أمام محكمة الاستئناف بسلا، والتي ستعيدُ الجريمة التي هزّت المملكة أواخر العام الماضي إلى الواجهة.

وفي السّياق، أوضح خالد الفتاوي، المحامي بهيئة مراكش الذي ينوب عن الضحية الدانماركية، أن الجلسة الأولى أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا خُصّصت للدفوعات الشكلية، حيث تمّ التأكد من الجوانب المسطرية في هذا الملف، خصوصا حضور المتهمين ودفاعهم ودفاع الطرف المدني ودفاع الدولة المغربية.

وقالت المحامية بهيئة الرباط حفيظة المقساوي، التي ترافع عن منفِّذي الجريمة الإرهابية، عبد الصمد الجود ويونس أوزياد ورشيد أفاطي وعبد الرحمان خيالي، الذين أدانتهم المحكمة الابتدائية بعقوبة الإعدام: "الأحكام كانت قاسية جداً، وقد تقدّمنا بطلب الاستئناف ونتوخّى خيرا في المرحلة الاستئنافية".

وأوردت المحامية ذاتها أنّ "المتهمين الرئيسيين لم يتقبّلوا الحكم القاسي ولم يكونوا يتوقعونه"، داعية إلى إجراء خبرة طبية نفسية عليهم؛ "لأن الأمر يتعلّق بأشخاص ليسوا عاديين، ذهانيين وانفصاميين، لأن من يرتكب جريمة بذلك العنف فهو ليس سويا نفسياً".

ومثل أمام قاضي محكمة الاستئناف 24 من المتّهمين، تتراوح أعمارهم بين 20 و51 سنة، وتتابعهم محكمة الإرهاب بسلا بتهم تتراوح بين "القتل العمد" للثلاثة الرئيسيين، و"تشكيل خلية إرهابية"، و"الإشادة بالإرهاب"، و"عدم التبليغ عن جريمة" بالنسبة إلى الآخرين.