شرطي يطلق رصاصتين لتوقيف جانح بالخميسات

هسبريس من الرباط

اضطر مقدم شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بالخميسات، صباح اليوم، إلى استعمال سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك بعدما عرض عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للشرطة القضائية كانت قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه، المبحوث عنه، بعد تحديد مكانه بحي "بالميلودي" بالخميسات، حيث واجه أفرادها بمقاومة عنيفة باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير، ما اضطر موظف الشرطة إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين، إحداهما تحذيرية، فيما أصابت الثانية المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى، ما مكن من تحييد الخطر الناتج عنه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في الاعتداء؛ فضلا عن حجز مجموعة من قطع مخدر الشيرا المعدة للترويج.

وأضاف البلاغ ذاته أن المشتبه فيه كان يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل الاختطاف والسرقة بالعنف؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية سرقة سيارة باستعمال العنف جرت أطوارها خلال شهر يونيو من السنة الجارية بمدينة الخميسات، وتمكن خلالها من الاستيلاء على سيارة بعد تهديد سائقتها باستعمال السلاح الأبيض وعلى متنها أطفال الضحية، قبل أن يتخلى عنها لاحقا خارج المدار الحضري.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، الذي وضع تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي ظروف وملابسات هذه القضية.