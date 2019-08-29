سرقة محتويات منزلي قائد وقائدة في "ابا محمد"

رشيد الكويرتي من فاس

باشرت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية قرية ابا محمد، الأربعاء، التحقيق في شأن تعرض السكنيين الوظيفيين لكل من قائدة المقاطعة الأولى وقائد المقاطعة الثانية لعملية سطو، نفذت من قبل مجهولين.

ووفق ما أكدته مصادر هسبريس فقد جرى خلال هاتين العمليتين الاستيلاء على عدد من محتويات السكنيين الوظيفيين الكائنين بالحي الإداري ببلدية قرية ابا محمد، بعدما استغل المنفذون خلوهما من قاطنيهما ومن حارس ليلي، وذلك عقب انتقال القائدة إلى مدينة العيون، والقائد إلى عمالة النواصر، بموجب الحركة الانتقالية الأخيرة التي همت صفوف رجال السلطة.

وأوردت المصادر ذاتها أن القائدة والقائد المذكورين كانا يحتفظان بالكثير من أغراضهما بمسكنيهما الوظيفيين السابقين بقرية ابا محمد، في انتظار حملها، في وقت لاحق، إلى مقري عملهما الجديد.

وعمد مرتكبو عمليتي السطو هاته، وفق مصادر الجريدة، إلى تسميم كلب حراسة منزل القائدة قبل القيام بقتله باستعمال آلة حادة، بعد أن فشلت محاولة التسميم في القضاء عليه.