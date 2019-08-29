24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:25
|06:56
|13:33
|17:06
|20:02
|21:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هكذا فتح السلطان باب "الهجرة" من البوادي صوب الدار البيضاء
- كندا تعتمد خطة جديدة للتعليم الدولي وتهتم بجذب الطلبة المغاربة
- العلوي يفتح معتقلات تازمامارت أمام عشّاق السينما في "دوار البوم"
- فرنسيان يصدران مؤلفا عن "مغرب محمد السادس"
- أسرة ألمانية في عطلة بالمغرب تجبر لصا اقتحم منزلها على الفرار
يهم "الأشخاص الضعفاء" .. السلفات الصغرى تصل 15 مليون سنتيم (5.00)
"قانون منظومة التربية" يدخل حيز التنفيذ .. وهذه أبرز المضامين (1.33)
- وزير الصحة ينافح عن الأطباء ويتدخل لـ"منع" برنامج إذاعي لعمورة - (154)
- طلبة كليات الطب والصيدلة يوافقون على الرجوع إلى مقاعد الدراسة - (70)
- "قانون منظومة التربية" يدخل حيز التنفيذ .. وهذه أبرز المضامين - (56)
- اعتداء وحشي على شاب - (50)
- يهم "الأشخاص الضعفاء" .. السلفات الصغرى تصل 15 مليون سنتيم - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سرقة محتويات منزلي قائد وقائدة في "ابا محمد"
باشرت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية قرية ابا محمد، الأربعاء، التحقيق في شأن تعرض السكنيين الوظيفيين لكل من قائدة المقاطعة الأولى وقائد المقاطعة الثانية لعملية سطو، نفذت من قبل مجهولين.
ووفق ما أكدته مصادر هسبريس فقد جرى خلال هاتين العمليتين الاستيلاء على عدد من محتويات السكنيين الوظيفيين الكائنين بالحي الإداري ببلدية قرية ابا محمد، بعدما استغل المنفذون خلوهما من قاطنيهما ومن حارس ليلي، وذلك عقب انتقال القائدة إلى مدينة العيون، والقائد إلى عمالة النواصر، بموجب الحركة الانتقالية الأخيرة التي همت صفوف رجال السلطة.
وأوردت المصادر ذاتها أن القائدة والقائد المذكورين كانا يحتفظان بالكثير من أغراضهما بمسكنيهما الوظيفيين السابقين بقرية ابا محمد، في انتظار حملها، في وقت لاحق، إلى مقري عملهما الجديد.
وعمد مرتكبو عمليتي السطو هاته، وفق مصادر الجريدة، إلى تسميم كلب حراسة منزل القائدة قبل القيام بقتله باستعمال آلة حادة، بعد أن فشلت محاولة التسميم في القضاء عليه.