سقوط سيارة في منحدر يخلف قتيلا وجريحا بتنغير

هسبريس من تنغير

لقي سائق سيارة مصرعه، وأصيب شخص كان رفقته بجروح خطيرة، مساء اليوم، في حادثة سير مروعة وقعت بمنعرجات إغيال، الواقعة بين بومالن دادس وأمسمرير، بإقليم تنغير.

ووفق مصادر هسبريس فإن الحادث نجم عن سقوط سيارة من نوع "بيكوب" في أسفل منحدر، ما تسبب في وفاة السائق في الحين، وإصابة الراكب بجروح متفاوتة الخطورة.

وإثر إخطارها، انتقلت إلى مكان الحادث عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية، حيث فتحت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ فيما تم نقل جثة السائق إلى مستودع الأموات، بواسطة سيارة لنقل الأموات، ونقل الجريح إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.