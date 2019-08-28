24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:24
|06:55
|13:34
|17:07
|20:03
|21:21
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هكذا فتح السلطان باب "الهجرة" من البوادي صوب الدار البيضاء
- حوادث السير بالمدن .. 19 قتيلا و1691 جريحا
- كندا تعتمد خطة جديدة للتعليم الدولي وتهتم بجذب الطلبة المغاربة
- التعريب كخدعة للحفاظ على الامتيازات الطبقية
- الموظفون الأشباح
فنانون وسياسيون يودعون "لالة حبّي" في جنازة مهيبة بالبيضاء (5.00)
ماذا أعدت الحكومات الإفريقية أمام رياح الثورة الصناعية الرابعة؟ (5.00)
يهم "الأشخاص الضعفاء" .. السلفات الصغرى تصل 15 مليون سنتيم (5.00)
- وزير الصحة ينافح عن الأطباء ويتدخل لـ"منع" برنامج إذاعي لعمورة - (123)
- تصريحات الصمدي حول "إفشال سياسة التعريب" تثير غضب بنكيران - (87)
- "لائحة خاليلوزيتش": 21 محترفا و7 محليّين .. حمد الله أبرز المُبعدين - (70)
- طلبة كليات الطب والصيدلة يوافقون على الرجوع إلى مقاعد الدراسة - (66)
- يهم "الأشخاص الضعفاء" .. السلفات الصغرى تصل 15 مليون سنتيم - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سقوط سيارة في منحدر يخلف قتيلا وجريحا بتنغير
لقي سائق سيارة مصرعه، وأصيب شخص كان رفقته بجروح خطيرة، مساء اليوم، في حادثة سير مروعة وقعت بمنعرجات إغيال، الواقعة بين بومالن دادس وأمسمرير، بإقليم تنغير.
ووفق مصادر هسبريس فإن الحادث نجم عن سقوط سيارة من نوع "بيكوب" في أسفل منحدر، ما تسبب في وفاة السائق في الحين، وإصابة الراكب بجروح متفاوتة الخطورة.
وإثر إخطارها، انتقلت إلى مكان الحادث عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية، حيث فتحت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ فيما تم نقل جثة السائق إلى مستودع الأموات، بواسطة سيارة لنقل الأموات، ونقل الجريح إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.