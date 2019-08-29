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كُتّاب وآراء
الأمن يحقق في علاقة شرطي بحادثة سير بمراكش
ذكرت ولاية أمن مراكش أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أمس، لتحديد الظروف والملابسات الحقيقية التي وقعت فيها حادثة سير مميتة، كان ضحيتها سائق دراجة نارية اصطدم بدراجة ثلاثية العجلات بعد مطاردة قام بها موظف شرطة يعمل بفرقة الدراجين.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم الاحتفاظ بموظف الأمن المذكور، وهو برتبة مقدم شرطة، تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى موظف الشرطة، الذي يشتبه بتورطه في الإيذاء العمد المتسبب في حادثة سير مميتة.