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جمارك معبر فرخانة تضبط شحنة "بلاستيك" مهرّب
الخميس 29 غشت 2019 - 02:06
تمكنت عناصر جمركية تعمل بمعبر فرخانة من حجز كميات من الأكياس البلاستيكية المهربة من مدينة مليلية.
وأوضحت مصادر الجريدة أن كمية الأكياس البلاستيكية كانت مخبأة بطريقة غريبة، حيث تم الكشف عنها في إطار عملية تفتيش محكمة.
وأضاقت المصادر ذاتها أن عملية التفتيش أسفرت عن ضبط الأكياس المخبأة بعناية داخل عدد من الألواح الخشبية، باعتبارها ظاهرة جديدة يلجأ إليها المهربون بعد تضييق الخناق عليهم.