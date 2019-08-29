24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
29/08/2019
الأيام القادمة
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:25
|06:56
|13:33
|17:06
|20:02
|21:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
- عندما اقترح بوعبيد توزيعاً عادلا للثروة وهاجم المثقفين "المتعفنين"
- هكذا فتح السلطان باب "الهجرة" من البوادي صوب الدار البيضاء
- العلوي يفتح معتقلات تازمامارت أمام عشّاق السينما في "دوار البوم"
- أسرة ألمانية في عطلة بالمغرب تجبر لصا اقتحم منزلها على الفرار
- مدرب ساوثامبتون يحث بوفال على التطور والتركيز
أسطورة المغرب "قوة فلاحية" تتبخّر أمام ارتفاع الواردات وندرة المياه (5.00)
- وزير الصحة ينافح عن الأطباء ويتدخل لـ"منع" برنامج إذاعي لعمورة - (154)
- طلبة كليات الطب والصيدلة يوافقون على الرجوع إلى مقاعد الدراسة - (70)
- "قانون منظومة التربية" يدخل حيز التنفيذ .. وهذه أبرز المضامين - (63)
- اعتداء وحشي على شاب - (52)
- سيول جارفة تخلف "قتلى ومفقودين" بجماعة "إمي نتيارت" بتارودات - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
جمارك فرخانة تضبط 70 لترا من الكحول الطبي
الخميس 29 غشت 2019 - 10:40
تمكنت عناصر جمركية بباب فرخانة من إيقاف سائق سيارة مرقمة بالمغرب، وبحوزته كمية من الكحول الطبي.
وأوضحت مصادر الجريدة أن كمية الكحول الطبي، التي كانت مخبأة في خزان وقود السيارة، بلغت حوالي 70 لترا.
وأضافت المصادر ذاتها أن العناصر الجمركية أحالت الموقوف على الضابطة القضائية من أجل تعميق البحث معه بهدف معرفة مصدر الكحول الطبي ووجهته.