جمارك فرخانة تضبط 70 لترا من الكحول الطبي

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر جمركية بباب فرخانة من إيقاف سائق سيارة مرقمة بالمغرب، وبحوزته كمية من الكحول الطبي.

وأوضحت مصادر الجريدة أن كمية الكحول الطبي، التي كانت مخبأة في خزان وقود السيارة، بلغت حوالي 70 لترا.

وأضافت المصادر ذاتها أن العناصر الجمركية أحالت الموقوف على الضابطة القضائية من أجل تعميق البحث معه بهدف معرفة مصدر الكحول الطبي ووجهته.