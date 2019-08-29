البحرية الملكية تنقذ مهاجرين مغاربة بساحل الحسيمة

متابعة من خالد ملوك

قام خفر السواحل التابع للبحرية الملكية المغربية بإنقاذ 80 مهاجرا من المغرب ومن دول إفريقية جنوب الصحراء الكبرى، كانوا على متن ثلاثة قوارب غادرت سواحل الريف في اتجاه الجنوب الإسباني.

ونقلت وكالة الأنباء "إفي" أن عناصر البحرية المغربية اعترضت سبيل القارب الأول في حدود الساعة الثانية من صباح اليوم، وعلى متنه 30 مهاجرا يتحدرون من مدن الريف، مشيرة إلى أن القارب كان على وشك الغرق لولا التدخل السريع لأفراد الإغاثة.

وتابع المصدر الإعلامي ذاته أن القارب المذكور، المجهز بمحرك بقوة 25 حصانا، تم ضبطه على بعد 6 أميال بحرية عن شاطئ سيدي عابد شمال شرق المغرب، موضحا أن سفينة تابعة لفرقة الإنقاذ البحري المغربية نقلت الناجين إلى ميناء الحسيمة قصد التحقيق معهم.

"وبعد مرور ساعة ونصف اعترض أفراد البحرية الملكية المغربية القارب المطاطي الثاني المجهز بمحركين بقوة أربعة أحصنة وعلى متنه خمسة مهاجرين ريفيين غادروا مياه شاطئ سيدي عابد"، تضيف "EFE"، التي أفادت أن قوات الأمن البحري المغربية أوقفت القارب الثالث في حدود الساعة الـ7 والنصف صباحا.

وزادت الوكالة الإخبارية أن المركبة الثالثة كانت تقل 52 مرشحا للهجرة غير القانونية يتحدرون من مالي والسنغال، وتم نقلهم نحو ميناء مدينة الحسيمة، مضيفة أنه بعد فترة من الهدوء النسبي خلال الشهر الماضي عادت الهجرة لتنتعش من جديد في منطقة الريف المغربية.