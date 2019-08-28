سلطات إقليم تارودانت: الفيضانات تصرع 7 أشخاص

هسبريس من الرباط

أفادت السلطات المحلية لإقليم تارودانت أن الأمطار الغزيرة التي عرفها الإقليم مساء اليوم الأربعاء، أدت إلى حدوث فيضانات نجم عنها وفاة 7 أشخاص بدوار تيزرت، جماعة إيمي نتيارت دائرة إيغرن.

واضاف المصدر ذاته أن الأبحاث جارية من قبل السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية وساكنة الجماعة عن مفقودين محتملين.

وأكدت أنه سيتم إخبار الرأي العام بكل المستجدات المتعلقة بهذا الحادث.