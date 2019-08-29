هؤلاء ضحايا فيضانات "إيمي نتيارت" .. والسلطات تأوي المتضررين

هسبريس من الرباط

أفادت السلطات المحلية لإقليم تارودانت، قبل قليل، بأنه تم العثور على شخص مسن مصاب بجروح متفاوتة الخطورة، على إثر الفيضانات التي عرفتها جماعة إيمي نتيارت دائرة إيغرن.

وأضافت السلطات ذاتها أنه تم نقل المصاب إلى مستشفى بلدية إيغرن، من أجل تلقي الإسعافات، في الوقت الذي يستمر البحث عن شخص واحد يعتبر في عداد المفقودين.

وأوضح المصدر ذاته أن الأشخاص السبعة الذين لقوا مصرعهم هم 6 مسنين وشاب يبلغ من العمر 17 سنة، حين كانوا يتابعون مقابلة في كرة القدم بين فريق ينتمي إلى الدوار، وفريق دوار مجاور في إطار دوري محلي يهم دواوير الجماعة.

وجاء ضمن المعطيات الصادرة عن السلطات الملحية لإقليم تارودانت أنه تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة حول ظروف وملابسات هذا الحادث، من أجل تحديد المسؤوليات.

وفي سياق مرتبط بالفيضانات، أفادت السلطات المحلية لإقليم طاطا بأنه على إثر التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها المنطقة مساء الأربعاء، قامت السلطة بقيادة تڭموت بدائرة طاطا بفتح المراكز التربوية والاجتماعية لإيواء الساكنة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المراكز التي جرى فتحها ستأوي حوالي 200 من الساكنة التي تعرضت منازلها لفيضان وادي أمغار بدوار أكادير الجديد ومركز تڭموت، إلى حين انخفاض مستوى مياه وادي أمغار.