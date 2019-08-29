24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:25
|06:56
|13:33
|17:06
|20:02
|21:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عندما اقترح بوعبيد توزيعاً عادلا للثروة وهاجم المثقفين "المتعفنين"
- هكذا فتح السلطان باب "الهجرة" من البوادي صوب الدار البيضاء
- العلوي يفتح معتقلات تازمامارت أمام عشّاق السينما في "دوار البوم"
- ائتلاف مغربي يدعو إلى برامج تعاقدية للحفاظ على غابات المملكة
- متن المثل المغربي الدارج .. كنز ورقيّ يوثّق تراث وعراقة المغاربة
"مي خدوج" .. سيدة نذرت حياتها لتخفيف معاناة مرضى السرطان (5.00)
- وزير الصحة ينافح عن الأطباء ويتدخل لـ"منع" برنامج إذاعي لعمورة - (166)
- طلبة كليات الطب والصيدلة يوافقون على الرجوع إلى مقاعد الدراسة - (70)
- "قانون منظومة التربية" يدخل حيز التنفيذ .. وهذه أبرز المضامين - (63)
- "نَصْبٌ" يحول حلم مهاجر مغربي بامتلاك شقة إلى كابوس حقيقي - (57)
- هؤلاء ضحايا فيضانات "إيمي نتيارت" .. والسلطات تأوي المتضررين - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"موالاة داعش" تطيح بمغربي فوق التراب الإسباني
اعتقلت الشرطة الوطنية الإسبانية، في مدينة أليكانتي، مغربيا بتهمة التعاون المحتمل مع تنظيم "الدولة الإسلامية".
وجاء اعتقال الشخص، الذي يعتقد أنه عضو في الجهاز الخارجي لـ"داعش"، بموجب مذكرة توقيف وتسليم صادرة عن السلطات الألمانية، بحسب بيان للشرطة الإسبانية.
وفر المشتبه به، البالغ من العمر 25 عاما، من ألمانيا في عام 2017 بعد تفكيك تشكيل متخصص في تزوير مستندات وتقديم الدعم اللوجيستيكي لـ"داعش".
وكان المعني بالأمر، المعروف اختصارا بـ"إي. إم, ايه." قد دخل إسبانيا بشكل غير شرعي، وكان يستهدف البقاء بشكل دائم فيها، لذا اتخذ تدابير أمنية عديدة، لكن في النهاية وقع في قبضة الشرطة، حيث تُنسب إليه عدة جرائم منها تزوير وثائق والتهرب الضريبي والاحتيال.
وبدأت التحقيقات بهذا الخصوص في 2016 عندما كانت عناصر الشرطة الإسبانية تتبع أثر تشكيل تابع للجهاز الخارجي بـ"داعش"، حيث كان يعمل في أوروبا بهدف تجنيد أعضاء جدد والتخطيط لشن عمليات في هذه القارة.
وفي تلك العملية، تم تحديد هوية 3 أشخاص أعضاء في التشكيل الذي كان يعمل من ألمانيا ويقدم الدعم اللوجيستي والوثائق المزيفة لإرهابيين آخرين من أجل تسهيل تنقلاتهم في أوروبا.
واعتقلت الشرطة الألمانية اثنين من هؤلاء الثلاثة، فيما فر "إي إم ايه" وتنقل بين عدة دول حتى انتهى به المطاف في إسبانيا.