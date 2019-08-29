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الرئيسية | حوادث | ستيني يقتل شقيقه بسلاح ناري في سوق الأربعاء

ستيني يقتل شقيقه بسلاح ناري في سوق الأربعاء

ستيني يقتل شقيقه بسلاح ناري في سوق الأربعاء
هسبريس من الرباط
الخميس 29 غشت 2019 - 14:14

تمكنت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية أمن سوق الأربعاء الغرب، اليوم الخميس، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 69 سنة، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة قتل باستعمال السلاح الناري في حق شقيقه.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه بتعريض شقيقه الضحية، البالغ من العمر 59 سنة، لاعتداء بواسطة طلقتين ناريتين أطلقهما من بندقية صيد.

كما زاد البلاغ أن الجريمة وقعت أثناء وجود الطرفين بالقرب من أحد المصالح الإدارية بشارع بئر أنزران بمدينة سوق الأربعاء الغرب، وتمت لأسباب يرجح أنها تتعلق بخلاف حول الميراث، قبل أن يتم إيقاف مطلق الرصاص في الحين وحجز السلاح الناري المستعمل في ارتكاب هذه الجريمة و13 خرطوشة نارية.

وأضاف المصدر ذاته أنه جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - amin sidi الخميس 29 غشت 2019 - 14:36
سلام .كيگول المثال .لابيبي لاحب لملوك . او الي بغها كاملة كيخلها كاملة . هد جوج لخوت كل واحد شد طريق .واحد مات اوحد حي اوميت. ؟
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2 - مغربي مسلم الخميس 29 غشت 2019 - 14:39
الجهل و الطمع من الأمراض التي تفتك باصحابها..تجد الإخوة والاقارب يتقاتلون من اجل متاع الدنيا الفاني و ينسون يوم العرض على الملك القهار.. لآ حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم..
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20
3 - الخميس الخميس 29 غشت 2019 - 14:41
الذي يتحمل المسؤولية كاملة هي الدولة لأن القضاة يحكمون بالقانون الفرنسي والارث يحل بالشريعة وهناك من يطلب حقه في الإرث دون أن يحصل عليه ولو لأربعين سنة أو أكثر من المحاكمات دون جدوى.
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9
4 - sinon الخميس 29 غشت 2019 - 14:42
لاشيء في هذه الدنيا يعامل روح إنسان ولو كان ملك الدنيا وما فبها وما بالك بالاخ
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6
5 - العبدي الخميس 29 غشت 2019 - 14:52
الله يسترنا ، الواحد دائما ينعل الشيطان و يخزيه في أوج قوته و في اضعف حالاته ، لأن الشيطان كيعمي ليك عينيك ايلا كنتي قوي ولا ضعيف ، معندي مندير بشي ورث ، الله يرزق غير الصحة و السلامة ، نصيحة للقراء الاعزاء ايلا جابتها الظروف و شفتي حقك ايضيع منك ، الصبر ثم الصبر ثم الصبر و ذكر الله كثيرا ،
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6 - الزمامرة الخميس 29 غشت 2019 - 14:53
الله يلطف بينا البلاد غاديا الهاوية مكاين غي القتل هالي داه الواد هالي قتلو خوه هالي قتل مو لا حول ولا قوة الا بالله
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7 - chiguer الخميس 29 غشت 2019 - 15:00
69 سنة المتفرض هذا المجرم هو من يستعد للترك الارث وليس القتال عليه وكأنه شاب يبلغ من العمر 20 سنة ويقتل من؟ يقتل اخوه.
اياياي فعلا هاد الشعب يستحق ادريس البصري اشمن ديموقراطية ولا ملكية برلمانية.
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8 - مرتن بري دو كيس الخميس 29 غشت 2019 - 15:05
...ونبكي على ماذا نترك لأبنائنا اذا متنا...نترك ميراث يفرق الاخوة ويشتت العائلة وربما يخلق ايتاما وارامل..وموبقة القتل.العمد .فالميراث حق وشرع ولكن إذا عملنا في دنيانا على أن لا نترك شيئا وراءنا ونستهلك كل ما لدينا كثيرا ام قليلا على أنفسنا واهلينا والصدقات للفقراء..يكون افضل واجمل من أن نترك ميراثا يقاتل عليه الأشقاء....مثل ما ورد في هذا الخبر...69 سنة...ماذا ينتظر من الحياة..كم بقي له في عمره.....بقيت عمره ستكون في السجن...ومن قتل مومنا عمدا فجزاءه النار..وعد من الله....يسجن في الدنيا و يعذب في .الآخرة...ليترك لابناءه نفس الشر حتى ولو كان لهم حلالا....
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