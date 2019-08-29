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كُتّاب وآراء
ستيني يقتل شقيقه بسلاح ناري في سوق الأربعاء
تمكنت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية أمن سوق الأربعاء الغرب، اليوم الخميس، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 69 سنة، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة قتل باستعمال السلاح الناري في حق شقيقه.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه بتعريض شقيقه الضحية، البالغ من العمر 59 سنة، لاعتداء بواسطة طلقتين ناريتين أطلقهما من بندقية صيد.
كما زاد البلاغ أن الجريمة وقعت أثناء وجود الطرفين بالقرب من أحد المصالح الإدارية بشارع بئر أنزران بمدينة سوق الأربعاء الغرب، وتمت لأسباب يرجح أنها تتعلق بخلاف حول الميراث، قبل أن يتم إيقاف مطلق الرصاص في الحين وحجز السلاح الناري المستعمل في ارتكاب هذه الجريمة و13 خرطوشة نارية.
وأضاف المصدر ذاته أنه جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
اياياي فعلا هاد الشعب يستحق ادريس البصري اشمن ديموقراطية ولا ملكية برلمانية.